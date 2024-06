LBA mercato: Poeta saluta l'Olimpia, allenerà la Germani Brescia

L’Olimpia Milano cambia dopo la vittoria dello scudetto. Il club meneghino ringrazia Peppe Poeta per i suoi due anni trascorsi insieme, durante i quali ha contribuito alla conquista di due scudetti, e gli augura tutto il meglio possibile per il suo futuro personale e professionale.

Quale futuro per Peppe Poeta? L'ex stella del Teramo Basket sarà il prossimo allenatore della Germani Brescia. La conferma diretta arriva dal General Manager dell'Olimpia Milano Christos Stavropoulos, che nel corso del media day di fine stagione ha detto: "Sì, lo faremo nei prossimi giorni. Siamo molto fieri per lui", come appreso da bresciacanestro. Parlando a DAZN subito dopo il secondo Scudetto vinto con Milano, lo stesso Poeta ha dichiarato: "Le voci su Brescia? Da lunedì ci pensiamo, ora ci godiamo il trofeo con il coach che non perde mai".