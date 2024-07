LBA, nuovo coach per l'Estra Pistoia: ufficiale

Estra Pistoia Basket 2000 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo di durata triennale con Dante John Calabria che sarà il nuovo capo allenatore della nostra prima squadra in vista del campionato 2024/25 di LBA.

Nato a Pottstown, in Pennsylvania, l’8 novembre 1973, di nazionalità statunitense ma naturalizzato anche italiano, ha avuto una carriera importante da giocatore con lunghi trascorsi nel nostro Paese. Ha vinto un titolo Ncaa nel 1993 con North Carolina, poi è sbarcato in Italia a Livorno. Qualche anno in Europa tra Francia, Grecia e Spagna prima di tornare in Italia vestendo le maglie di Trieste, Treviso (dove vince la Coppa Italia), Cantù (qui conquista la Supercoppa), Milano per tre stagioni, Fortitudo Bologna, Cremona (in LegaDue e gioca anche al PalaCarrara contro Pistoia nell’inverno 2009) per poi chiudere la carriera a Sant’Antimo nel 2011. Ha disputato anche 25 partite con la Nazionale italiana partecipando al Campionato Europeo del 2005.

Dall’estate 2012 inizia la sua avventura da allenatore come assistant coach ai Seahawks della University of North Carolina Wilmington e successivamente alla Montverde Academy, sempre al college. Nell’estate 2015 torna in Italia come primo allenatore del Cus Jonico Taranto in Serie B ma, a causa di motivi extra-cestistici, è costretto a lasciare la panchina. Riparte ancora dalla Florida dove per due anni è sulla panchina della Keiser University e, nel 2018, viene chiamato da Larry Brown come suo primo assistente alla Fiat Torino in LBA. Per due stagioni, dal 2019 al 2021, ritorna nel mondo del college americano come primo assistente della Barry University di Miami e, negli ultimi due campionati, è stato il capo allenatore della Bethel Park High School in Pennsylvania.

«L’opportunità di tornare in Italia per poter allenare ai massimi livelli in Serie A in una realtà come quella di Pistoia è una motivazione più che sufficiente per accettare questa chiamata – dice il neo coach dell’Estra, Dante Calabria – Mi piace molto la competizione e sono pronto a gettarmi in questa nuova sfida, per di più in un campionato dal livello alto nel quale ci sarà da lottare in ogni singola partita. Ci vorrà un po’ di tempo per studiare quelle che sono le capacità di ogni singolo giocatore che fa parte del nostro roster ma abbiamo altezza, versatilità in tutti i ruoli e parecchio potenziale.

Adesso dobbiamo lavorare per arrivare a firmare la guardia che manca per completare l’organico: servirà un elemento in grado di gestire la palla ma, allo stesso tempo, essere un buon tiratore da fuori e che possa competere al meglio in fase difensiva. Infine, ci tengo a salutare i tifosi: sappiate che sono onorato e molto entusiasta di entrare a far parte della famiglia del Pistoia Basket e so che il sostegno che viene dato in ogni occasione è davvero entusiasmante. Per quanto mi riguarda posso solo dire che tutti quanti insieme lavoreremo duramente per riuscire a creare dei momenti indimenticabili».

Al termine della trattativa, ecco anche il commento del patron di Estra Pistoia Basket 2000. «Siamo molto felici di avere Dante Calabria come nostro capo allenatore – il commento del presidente di Estra Pistoia Basket, Ron Rowan – oramai lo conosco da molti anni e non vediamo l’ora di lavorare insieme per continuare a costruire la squadra».