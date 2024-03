LBA, Nutribullet Treviso - UNAHOTELS Reggio Emilia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Dopo la sconfitta di Napoli, la NutriBullet Treviso Basket torna al Palaverde per ospitare la UNAHOTELS Reggio Emilia, che viene dal successo in volata contro Trento. Sono 8 le gare giocate già tra le due società, tutte in stagione regolare. Il bilancio delle vittorie è a favore di Reggio Emilia per 5-3 ma in casa Treviso è avanti per 3-1.

I biancorossi sono in striscia positiva di 4 vittorie consecutive negli scontri diretti. Nel match di andata, giocato domenica 29 ottobre 2023 nel corso della 5ª giornata, la UNAHOTELS si impose per 90-83 con i 29 punti di un super Galloway e i 22 punti di Hervey. Questa partita è l’unico precedente tra i due allenatori Francesco Vitucci e Dimitris Priftis.

Francesco Vitucci, coach NutriBullet Treviso Basket: “Finalmente torniamo a giocare davanti al nostro pubblico dopo due trasferte consecutive e la pausa per la Coppa Italia. Sappiamo quanto sia importante la spinta dei nostri tifosi, abbiamo sentito tutto il loro affetto sia a Trento che a Napoli e ne avremo bisogno anche in questa partita in casa. E’ chiaro che abbiamo assoluta necessità di tornare alla vittoria e, anche se la classifica dice che Reggio è una squadra di fascia medio-alta, noi non possiamo guardare in faccia nessuno. Per il match sabato abbiamo recuperato Andrea Mezzanotte, e vogliamo giocare una partita con un rendimento costante per tutti e quaranta i minuti di gioco, in cui tutti i ragazzi dovranno fare la propria parte con la giusta intensità. Lo sforzo durante la settimana in palestra è evidente, ma sta a noi tradurre l’energia messa negli allenamenti anche sul campo”.

Dimitris Priftis, coach UNAHOTELS Reggio Emilia: “Mi aspetto una Treviso arrembante e pronta a lottare, anche trascinata dal suo ambiente. Per questo dobbiamo giocare una gara di grande solidità, partendo dal controllo delle palle perse e dalla presenza a rimbalzo. Il ritmo del match sarà un aspetto fondamentale, non dobbiamo concedere loro canestri facili in contropiede, terreno sul quale possono farci molto male”.

Nutribullet Treviso - UNAHOTELS Reggio Emilia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Nutribullet Treviso - UNAHOTELS Reggio Emilia, anticipo della 22a giornata di serie A, si gioca domani - sabato 9 marzo - alle ore 20.30. Diretta streaming su DAZN e diretta tv su Eurosport 2.