LBA, Olimpia Milano - Germani Brescia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

L’Olimpia Milano, dopo la netta vittoria interna contro Scafati, ospita al Forum la Germani Brescia, sconfitta nell’anticipo dello scorso turno a Cremona. Sono 46 i precedenti tra le due squadre, con l’Olimpia avanti per 34-12 nel bilancio totale e 19-3 nelle sfide giocate in casa. L’ultima gara vinta da Brescia a Milano in stagione regolare è datata 29 settembre 2019 (65-73). Nel match di andata della regular season, giocato sabato 30 dicembre 2023 nel corso della 14a giornata, la Germani vinse per 72-64 con i 13 punti e 11 rimbalzi del decisivo Miro Bilan e i 18 punti di un fondamentale Massinburg.

Ettore Messina e Alessandro Magro si sono incrociati in 7 occasioni, con l’attuale coach di Brescia avanti per 4-3. L'ex di turno Amedeo Della Valle è alla presenza numero 300 in Serie A. Miro Bilan è a -9 punti da quota 1500 segnati in Serie A.

Alessandro Magro, coach Germani Brescia: "Presentiamo la penultima giornata della stagione regolare, una partita sicuramente particolare, particolare per il valore e il blasone dell’avversaria, giocare al Forum, giocare contro Coach Messina, giocare contro l’Olimpia Milano è sempre qualcosa di speciale. Lo è ancora di più per il valore che può avere in sé la partita, siamo a due giornate dal termine, con tre squadre con gli stessi punti e questa partita sarà importante per delineare quella che può essere la griglia dei playoff. È stata una settimana un po’ particolare per noi, veniamo da una partita opaca contro Cremona, dove non abbiamo fatto vedere la miglior versione di noi stessi. Abbiamo giocato una partita contratta e disattenta, ed è tutto quello che invece dovremo cercare di non fare a Milano. È stata una settimana particolare anche per la gestione di infortuni e di influenze. Giocatori come Semaj Christon che hanno avuto problemi fisici nell’ultima partita, o lo stesso John Petrucelli sono ancora in fase di recupero e quindi ci tengo a ringraziare come sempre Gianpaolo Alberti e il settore giovanile che ci danno la possibilità di avere giocatori che ci danno una mano durante gli allenamenti e di avere un numero sempre adeguato per prepararci al meglio. Parlando dell’avversaria, troviamo una squadra che sta cercando di trovare gli equilibri migliori, soprattutto dopo l’eliminazione dall’Eurolega, e con la possibilità di concentrarsi solo sul campionato. Hanno anche loro problemi di infortuni, e stanno cercando di trovare la quadra migliore per provare ad essere performanti in campionato. Cosa che stanno facendo alla luce dei risultati che sono riusciti a fare sia in casa sia in trasferta nelle ultime giornate. Rispetto alla gara di andata è sicuramente una partita leggermente diversa, perchè all’andata arrivarono veramente con ranghi molto ridotti e con l’obbligo tattico di schierare Melli o Voigtmann nel ruolo di ala piccola e in questa partita ci sarà, forse uno dei migliori giocatori del campionato, Shavon Shields. Uno dei migliori giocatori di Milano insieme a Napier, e loro due insieme sono i creator principali. Non c’è molto da dire su una squadra come Milano, è una squadra che ha profondità e qualità, che ha esperienza ma anche taglia e fisicità e soprattutto fa della difesa il suo marchio di fabbrica. La squadra di Messina è la squadra più efficace da un punto di vista difensivo, sono bravi a riempire l’area e sono bravi a toglierti tutti i vantaggi immediati che l’avversaria può avere grazie all’altissimo livello di fisicità. C’è la possibilità per noi di testarsi a quel livello più alto sia per talento che per fisicità; quindi, è importante per noi arrivare pronti e avere chiaro quello che vogliamo provare a fare per cercare comunque anche in trasferta di imporre il nostro gioco. Proveremo a condividere la palla senza fermarci, correre in contropiede tutte le volte che possiamo e cercare di testare il nostro livello difensivo contro una squadra che ha spiccate caratteristiche sia da un punto tecnico che da un punto fisico. Credo sia un Forum sold out, quindi saremo pronti a goderci questo spettacolo nello spettacolo e pensare che alla penultima giornata, la partita Milano-Brescia possa determinare il piazzamento della griglia playoff, sia un attestato di quanto buono la nostra squadra ha fatto fin qui".

LBA, Olimpia Milano - Germani Brescia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Olimpia Milano - Germani Brescia, gara della penultima giornata di Serie A, si gioca domani - domenica 28 aprile - alle ore 18.15. Diretta streaming su DAZN e diretta tv in chiaro DMAX.