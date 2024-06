LBA, è ancora Olimpia Milano - Virtus Bologna in finale scudetto: dove vedere le partite in tv

Quella che si giocherà giovedì 6 giugno alle 20.30 (live su DAZN, Eurosport 2 e in chiaro su NOVE e DMAX) sarà la sesta partita in stagione tra Virtus Segafredo Bologna ed EA7 Emporio Armani Milano, a cui ne seguiranno sicuramente altre due (in programma alla stessa ora per sabato 8 giugno a Bologna e martedì 11 giugno a Milano).

Il primo confronto di quest'annata 2023/24 risale a sabato 23 settembre 2023, ossia la semifinale della Frecciarossa Supercoppa 2023, conquistata dalla Segafredo (poi vincitrice del primo torneo stagionale) per 73-78. Il match è stato molto equilibrato e deciso da una cruciale bomba di Belinelli a 100" dalla fine e dalla precisione a cronometro fermo di Jordan Mickey. Il capitano bianconero è stato anche il miglior realizzatore della Virtus (15 punti), davanti a Shengelia e Mickey (13 punti a testa). All'Olimpia non sono bastati i 26 punti di Shields, con 9/14 al tiro e 5 rimbalzi raccolti.

Successivamente, Bologna e Milano si sono affrontate alla Segafredo Arena nel match valido per il Round 8 di Eurolega e disputato martedì 14 novembre 2023; anche in quel caso si impose la Virtus, stavolta per 86-79, grazie ai 19 punti (17 dei quali realizzati nell'ultimo quarto), da Iffe Lundberg, ai 14 punti a testa di Abass e Shengelia e ai 10 punti e 7 assist di Daniel Hackett. L'EA7 Emporio Armani, anche in quel caso, aveva avuto Shields come miglior realizzatore (21 punti, con 5 triple), seguito dai 16 punti con 7 rimbalzi di Mirotic e i 13 punti e 6 assist di Maodo Lo. Questa sfida di Eurolega è stata decisamente equilibrata e spezzata nell'ultimo quarto dallo show di Lundberg, inarrestabile nei suoi 1vs1.

La terza sfida stagionale risale invece al 10 dicembre 2023, quando in campionato l'EA7 Emporio Armani vinse in volata per 82-80 nella partita valida per l'11° turno della Serie A UnipolSai 2023/24. Questo è stato il match più equilibrato sinora tra le due squadre, deciso nel finale dai canestri decisivi di Melli (15 punti) e Hall e dalla precisione dalla lunetta di Shields (14 punti e 6 assist). Alla Virtus non sono bastati i 16 punti di Belinelli ed è stato pagato caro nel momento clou un layup sbagliato da Lundberg.

Esattamente quattro mesi più tardi, domenica 10 marzo 2024, la Segafredo si è presa la rivincita tra le mura amiche, battendo in campionato (nel match valido per il 22° turno della Serie A UnipolSai 2024) gli avversari con il punteggio di 84-75. Questa partita è stata spaccata da quello che si è poi rivelato essere il break decisivo di 11-0 tutto nel segno di Marco Belinelli, che ha chiuso poi con 17 punti ed è stato ben supportato da Lundberg (16 punti). L'EA7 Emporio Armani è stata capace di riportarsi anche sul -6 a a 3' dal termine ma, grazie alla freddezza di Cordinier e Dunston, Napier (autore di una super prova da 24 punti e 9 assist) sono stati costretti alla resa.

L'ultimo match giocato tra le squadre sinora in questa stagione risale a venerdì 5 aprile 2024, quando al Forum di Assago, l'Olimpia si impose nettamente nel Round 33 di Eurolega per 90-75, avendo più volte avuto anche un vantaggio di oltre 20 lunghezze ed essendo stata guidata dai 18 punti e 11 rimbalzi di Mirotic, i 15 punti di Tonut e i 13 punti di Melli. Questo successo non fu comunque sufficiente ai biancorossi per qualificarsi al play-in di Eurolega, traguardo raggiunto invece dai bianconeri (che sono stati eliminati in seguito dal Baskonia).

LBA, il programma delle finali

Giovedì 6, sabato 8 e martedì 11 giugno (sempre alle 20.30 e sempre live su DAZN, Eurosport 2 e in chiaro su DMAX e NOVE) si giocheranno quindi (almeno) il sesto, il settimo e l'ottavo confronto stagionale tra Virtus Segafredo Bologna ed EA7 Emporio Armani Milano.