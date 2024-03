LBA, Openjobmetis Varese - Germani Brescia: dove seguire la partita in diretta

L’Openjobmetis Varese, dopo la sconfitta di Casale Monferrato contro Tortona e il successo contro il Bahcesehir Istanbul nell’andata della semifinale in FIBA Europe Cup, ospita la Germani Brescia, che viene dal k.o. nel posticipo contro Bologna.

Le due squadre si sono già affrontate in 40 occasioni, 25 delle quali conquistate da Varese. Su 19 scontri diretti in casa, i biancorossi ne hanno persi solo due: il primo il 19 novembre 2016 in regular season (68-74) e il secondo nei playoff del campionato 2017/18 in Gara 3 dei quarti di finale risalente al 16 maggio 2018. Questa partita della postseason è l’ultimo successo in trasferta nella storia delle sfide tra le due società; successivamente, infatti, ha sempre avuto la meglio la squadra di casa per 12 volte.

Le due squadre si sono già affrontate in stagione domenica 26 novembre 2023 nel corso della 9ª giornata, quando la Germani si impose nettamente per 116-73 con Miro Bilan (21 punti, 12 rimbalzi e 34 di valutazione), Massinburg e Della Valle (16 punti a testa) come migliori realizzatori. Questo è l’unico precedente tra i due allenatori Alessandro Magro e Tom Bialaszewski.

Hugo Besson, guardia Openjobmetis Varese: "Arriviamo dalla sfida di FIBA Europe Cup vinta contro il Bahçeşehir College; una partita ben giocata da noi in cui abbiamo retto la loro fisicità. è importante riuscire a vincere certe partite contro formazioni fisicamente prestanti; sappiamo che il ritorno a Istanbul sarà molto difficile, ma credo che possiamo farcela, ci faremo trovare pronti. Domani sera affronteremo Brescia, un'altra squadra tosta che occupa le prime posizioni in campionato. Ci aspetta una gara fisica contro un poster composto da giocatori di grande talento. Dobbiamo essere pronti; in settimana ci siamo allenati bene preparando la gara al meglio. Non ci resta che scendere in campo e lottare. I nostri tifosi? Loro sono veramente capaci di fare la differenza grazie alla loro immensa passione; nei momenti più complicati di una partita sono i primi ad incitarci e supportarci. Sono molto importanti per noi".

LBA, Openjobmetis Varese - Germani Brescia: dove seguire la partita in diretta

Openjobmetis Varese - Germani Brescia, gara della 25a giornata di serie A, si gioca domani - sabato 30 marzo - alle ore 21.00. Diretta streaming su DAZN e diretta tv in chiaro su DMAX.