LBA, Openjobmetis Varese - GeVi Napoli: dove seguire la partita in diretta

L’Openjobmetis Varese, dopo le sconfitte contro Brescia nel derby lombardo e di Istanbul contro il Bahcesehir nella semifinale di ritorno della FIBA Europe Cup, ospita all’Itelyum Arena la Generazione Vincente Napoli Basket, che viene dal k.o. interno contro Venezia. Quella di domenica sarà la 18a volta che Napoli e Varese si incontrano in Serie A, con il bilancio a favore dei partenopei per 9-8. Nelle 8 partite giocate a Varese fino ad ora il bilancio è di 5-3 a favore dei biancorossi.

Le due squadre si sono già affrontate nell’anticipo della 7ª giornata, giocato sabato 11 novembre 2023, quando la Generazione Vincente si impose per 97-96 grazie a uno scatenato Jacob Pullen nel finale (e autore di una prova da 33 punti e 6 assist). Questo è l’unico precedente tra i due allenatori Tom Bialaszewski e Igor Milicic.

Un ex di lusso nella GeVi: Giovanni De Nicolao, per tre stagioni a Varese (2020/21, 2021/22 e 2022/23), cumulando 99 presenze nelle competizioni nazionali e firmando 4.5 punti e 2.5 assist in oltre 17 minuti di media. C'è anche Owens, nella passata annata all’Openjobmetis, siglando 9.5 punti e 6.9 rimbalzi di media.

Leonardo Okeke, centro Openjobmetis Varese: "Sono contentissimo di essere ritornato a calcare il campo dopo così tanto tempo. Per me è stata un'emozione grandissima e finalmente ho potuto dare una mano concreta ai miei compagni. Purtroppo contro Brescia è arrivata una sconfitta, ma stiamo lavorando ogni giorno per migliorare. Domenica giocheremo contro Napoli, una squadra molto forte reduce dalla vittoria in Coppa Italia. Sicuramente lotteremo fino alla fine; non stanno attraversando il miglior momento della loro stagione, ma non vogliamo abbassare la guardia e daremo tutto insieme al nostro pubblico che è fantastico; i migliori tifosi in Italia!".

Igor Milicic, coach Generazione Vincente Napoli Basket: "Ci aspettiamo una partita contro Varese che potrebbe essere una fotografia completamente diversa da quella disputata nel girone di andata. Varese ha cambiato numerosi giocatori, sono invischiati nella lotta per la retrocessione, ed hanno inserito Niccolò Mannion che è evidentemente il leader di questa squadra. Noi dovremo essere bravi a concentrarci proprio sulle differenze che ci saranno in questa partita rispetto a quella giocata all'andata. Per noi sarà una gara davvero molto importante."

LBA, Openjobmetis Varese - GeVi Napoli: dove vedere la partita in diretta

Openjobmetis Varese - GeVi Napoli, gara della 26a giornata di serie A, si gioca domani - domenica 7 aprile - alle ore 16.30. Diretta streaming su DAZN.