LBA play-off, Dolomiti Energia Trentino - Olimpia Milano, Gara 4: dove vedere la partita in diretta

Per l’Olimpia si tratta del primo match-point, il primo potenziale “close-out game” della serie e della stagione. L’ha ottenuto giocando una partita solida a Trento sia in attacco che in difesa. Anche in Gara 3, cinque uomini hanno segnato in doppia cifra. La differenza è stata nel rendimento difensivo, con i due realizzatori scelti trentini, Prentiss Hubb e Kamar Baldwin, passati dai 44 punti globali di Gara 2 ai 23 di Gara 3. Il primo in tre gare ha tirato 34 volte dall’arco. Averlo spento nel secondo tempo di Gara 3 è stato vitale per costruire il vantaggio decisivo.

L’Olimpia affronterà Trento per la settima volta quest’anno: vanta cinque vittorie e una sconfitta, quella di Gara 1, di un punto. Ci sono insomma i numeri a sostenere il tentativo di chiudere la serie in trasferta senza bisogno di giocare Gara 5 martedì all’Unipol Forum, ma su un campo ostico e contro una formazione molto aggressiva e combattiva. Resta da vedere quali saranno le condizioni dei singoli: Shavon Shields (affaticamento muscolare) ha provato prima di Gara 3 ma non era a posto e ha dovuto rinunciare; Shabazz Napier (14 assist nelle due gare vinte) ha chiuso anzitempo Gara 3 per un colpo allo zigomo sinistro che si è gonfiato in modo abnorme. Fortunatamente non sono state rilevate fratture.

Gara 4 a Trento è in programma domani - domenica 19 maggio - alle 18:00, con diretta su Eurosport e Dazn. L’eventuale Gara 5 si giocherebbe martedì 21 maggio alle ore 20:45 all’Unipol Forum di Assago.