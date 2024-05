LBA play-off, Gara 1, Virtus Bologna - Bertram Derthona: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La seconda serie dei quarti di finale degli LBA Playoff 2024 prende il via sabato sera alle ore 20.45 con Gara 1 tra le teste di serie numero 1 e 8, ossia Virtus Segafredo Bologna e Bertram Derthona Tortona. La Virtus Bologna è all’apparizione numero 36 ai playoff Scudetto, con nove titoli vinti, e alla quarta partecipazione consecutiva nella post-season con un titolo vinto (2021) e due finali perse nelle due successive stagioni. Tortona torna ai playoff per il terzo anno consecutivo e ha sempre raggiunto la semifinale nelle precedenti due edizioni.

In totale ci sono state 6 gare di stagione regolare, 6 di playoff, 2 di Coppa Italia e 1 di Supercoppa nei precedenti tra le due società. Bologna è avanti per 12-3 nel complessivo delle vittorie. Questo è il terzo anno in cui le due squadre si affrontano ai playoff. Nelle due precedenti edizioni hanno giocato contro in semifinale e in entrambi i casi ha vinto la Virtus per 3-0. Nel match di andata, valido come posticipo della 10ª giornata e giocato domenica 3 dicembre 2023, la Virtus si impose nettamente per 99-70 con Shengelia (16 punti, 6 assist e 7 rimbalzi) e Mickey in copertina (14 punti e 5 rimbalzi). Al ritorno, invece, giocato la scorsa domenica 28 aprile, la partita è stata più equilibrata ma conquistata comunque dalla Segafredo con il punteggio finale di

Walter De Raffaele e Luca Banchi sono 2-2 nel bilancio dei precedenti tra gli allenatori. Luca Banchi è alla quinta partecipazione ai playoff scudetto da coach e in carriera ha ottenuto un titolo, nel 2014. L’ultima post-season in cui Banchi ha allenato è stata quella del 2022 sulla panchina di Pesaro, eliminata ai quarti proprio da Bologna. Walter De Raffaele ha partecipato a 6 edizioni di playoff prima di questa, tutte sulla panchina dell’Umana Reyer Venezia, con cui ha vinto due titoli (2017 e 2019).

Virtus Segafredo Bologna - Marco Belinelli ha segnato 297 triple in campionato con la Virtus Bologna, a -3 da quota 300. Il capitano bianconero è al terzo posto all-time nella storia del club alle spalle di Antoine Rigaudeau (324) e Roberto Brunamonti (474). Solo nei playoff, invece, il capitano bianconero ha realizzato 139 triple. Solo quattro giocatori nella storia della post-season hanno fatto sinora meglio di lui: Carlton Myers (256), Oscar Schmidt (167), Fernando Gentile (156), Antonello Riva (144). Marco Belinelli ha segnato 426 punti con la Virtus nei playoff, al 10° posto, preceduto da Gianni Bertolotti (452), Claudio Coldebella (467) e Antoine Rigaudeau (474): In testa c'è Renato Villalta con 1130 punti. Alessandro Pajola ha distribuito 497 assist in campionato (a -3 dal traguardo dei 500) ed è al momento al 3° posto nella storia del club bolognese dietro a Milos Teodosic (652) e Roberto Brunamonti (987). Achille Polonara è distante 1 rimbalzo da quota 400 raccolti nei playoff. È il giocatore attualmente in attività con più rimbalzi in post-season. Daniel Hackett è in totale a quota 262 assist distribuiti nei playoff, terzo nella classifica di ogni tempo. In testa c'è Andrea Cinciarini (326), seguito da Riccardo Pittis (275). Bertram Derthona Tortona - Leonardo Candi è a -8 punti da quota 1000 punti segnati in Serie A.

Luca Banchi, coach Virtus Segafredo Bologna: "Tortona si è distinta per un girone di ritorno giocato ad altissimi livelli, motivo principale della conquista dei playoff, per cui ci aspettiamo una serie dura e combattuta, contro un avversario dotato di un organico profondo ed una efficace organizzazione di gioco. Abbiamo vissuto questa vigilia con la soddisfazione di aver centrato il primo posto in Regular Season, ma con la consapevolezza che ogni gara presenterà insidie tecniche, tattiche ed emotive soprattutto in apertura della serie. Il nostro obiettivo è di farci trovare pronti e preparati per riuscire ad esprimere tutto il nostro potenziale nel momento cruciale di stagione”.

Walter De Raffaele, coach Bertram Derthona Tortona: "Affrontiamo questa serie con lo spirito di chi ha ottenuto il risultato di essere ancora tra le prime otto, nell’élite del campionato. Si tratta di un risultato che a metà stagione era difficile da raggiungere. Sappiamo di competere contro una delle migliori formazioni d’Europa, che ha giocato una grande EuroLega ed è arrivata prima in regular season. Siamo consapevoli di tutte le difficoltà di questa sfida, avendoli già affrontati a Casale, ma allo stesso tempo dobbiamo avere lo spirito e il desiderio di competere contro i migliori giocatori, un grande Club e un grande staff. Vogliamo giocare queste gare provando a portare via una partita, sapendo di essere di fronte veramente a una grande squadra”.

IL CALENDARIO E DOVE VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E IN STREAMING

Gara 1: Virtus Segafredo Bologna – Bertram Derthona Tortona sabato 11 maggio 2024 ore 20.45 su DAZN e DMAX

Gara 2: Virtus Segafredo Bologna – Bertram Derthona Tortona lunedì 13 maggio 2024 ore 20.00 su DAZN ed Eurosport 2

Gara 3: Bertram Derthona Tortona – Virtus Segafredo Bologna giovedì 16 maggio 2024 ore 20.45 su DAZN ed DMAX

Ev. Gara 4: Bertram Derthona Tortona – Virtus Segafredo Bologna sabato 18 maggio 2024

Ev. Gara 5: Virtus Segafredo Bologna – Bertram Derthona Tortona lunedì 20 maggio 2024