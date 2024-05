LBA, play-off, Germani Brescia - Estra Pistoia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Il quadro delle Gare 1 dei quarti di finale degli LBA Playoff si chiude con Germani Brescia – Estra Pistoia, ossia la sfida tra le teste di serie numero 3 e 6. Questa è la settima apparizione per Brescia ai playoff, la seconda nelle ultime 3 edizioni, con il miglior piazzamento che risale al 2018 con la semifinale persa contro Milano per 3-1. Quarta partecipazione per Pistoia alla post-season, che torna tra le migliori dopo l'eliminazione ai quarti del 2017 per mano di Venezia. Il club toscano non ha mai superato i quarti di finale nelle sue tre precedenti apparizioni.

Sono 9 i precedenti in Serie A tra le squadre, 6 dei quali conquistati dai lombardi, che non hanno mai perso in casa in 5 occasioni contro i toscani. L’ultima vittoria di Pistoia contro Brescia è della stagione 2018/19, quando l’Oriora si impose internamente per 73-70. Le due squadre non si sono mai affrontate ai playoff.

Nel girone d’andata, le due squadre si sono affrontate il 22 ottobre 2023, nel corso della 4ª giornata, quando i lombardi si imposero 72-84 grazie ai 26 punti di un super Della Valle. Anche al ritorno (giocato domenica 28 gennaio durante la 18ª giornata) ebbe la meglio la Germani, stavolta per 109-90 con un super Massinburg da 27 punti e un Bilan da 19 punti e 7 rimbalzi.

I precedenti in questa regular season sono gli unici tra Alessandro Magro e Nicola Brienza. Alessandro Magro era sulla panchina di Brescia nella stagione 2022, quando la Germani venne eliminata da Sassari. Per il tecnico toscano questa è la seconda partecipazione ai playoff. Nicola Brienza invece è all’esordio nei playoff.

Alessandro Magro, coach Germani Brescia: “Presentiamo la sfida contro pistoia, squadra che avevamo pensato di trovare, le probabilità erano molto alte, e si è verificato quello che ci aspettavamo. Abbiamo voglia di iniziare questi playoff, abbiamo fatto un percorso che ci rende sicuramente felici e soddisfatti per quanto riguarda la regular season. Abbiamo dimostrato di poter mettere in campo una buona pallacanestro sia in attacco che in difesa, abbiamo dimostrato di saper competere e di tenere la testa della classifica per tante giornate, e quindi è sempre bello ricordare che essere qua per fare questa conferenza non è mai scontato, visto che l’anno scorso in questi giorni purtroppo eravamo già in vacanza visto quello che successe nell’ultima partita a Scafati. Affrontiamo la grande sorpresa della stagione, Pistoia che aveva iniziato con 4 sconfitte in fila dopo aver vinto meritatamente il campionato di A2. Una squadra che è stata costruita in maniera eccellente da Sambugaro e da tutto lo staff che ha partecipato e contribuito alla scelta dei giocatori. Lo hanno fatto con un budget sicuramente più basso rispetto ad altre squadre, ma spesso succede che hai in mente delle idee e devi fare delle scommesse. Nicola Brienza è stato molto bravo a mettere tutti insieme, e ci vuole capacità e un pizzico di fortuna nel fare in modo che tutti i tasselli vadano al loro posto. Non è un caso che Pistoia come noi sia una delle squadre che ha cambiato di meno dall’inizio della stagione, perchè hanno trovato continuità e grande entusiasmo. Sono una squadra che nonostante abbia nel PalaCarrara un campo molto caldo, per assurdo, delle 15 vittorie che sono arrivate, 8 sono state le vittorie in trasferta, anche su campi difficili e importanti, perché è una squadra che sa giocare leggere, ma che ha grandissimo talento soprattutto nella metà campo offensiva".

Nicola Brienza, coach Estra Pistoia: “Siamo carichi come non mai, io, e anche i ragazzi, dal suono della sirena della partita vinta a Trento aspettiamo soltanto l’inizio dei playoff. Sono state due settimane di grande tensione, ovviamente positiva, perché abbiamo una voglia incredibile di giocare e non è vero che non abbiamo pressione: leggo che giochiamo leggeri e spensierati ma noi sappiamo che vogliamo vincere, come sempre del resto. Per questo si va a Brescia per fare due partite pazzesche, sapendo quella che è la qualità degli avversari, ma allo stesso tempo vogliamo provare ad essere sempre di un livello più alto. Di sicuro c’è un maggior stress emotivo, io per esempio sono sei giorni che mi alzo alle 5 la mattina e penso al mio amico Alessandro Magro (ride, ndr). Per questo non vedo l’ora che si alzi la palla a due per giocarci questa serie”.