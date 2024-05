LBA, play-off, Olimpia Milano - Dolomiti Energia Trentino: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Domani, domenica 12 maggio, alle 18.00 prenderà il via la terza serie di quarti di finale degli LBA Playoff 2024 con protagoniste le teste di serie numero 2 e 7, ossia Olimpia Milano e Dolomiti Energia Trentino. L’Olimpia è la società con più partecipazioni ai playoff, 42 con quella di quest’anno, e il più alto numero di finali vinte (11). Diciottesima presenza consecutiva per Milano alla post-season, con l’ultima edizione saltata che risale all’annata 2004. L’Armani viene da due successi consecutivi nelle ultime due finali, entrambe giocate contro Bologna, e ha conquistato cinque degli ultimi 9 Scudetti. Per Trento, invece, questa è la seconda qualificazione consecutiva e l’ottava in totale nella sua storia, con le finali raggiunte nel 2017 e nel 2018 come miglior risultato raggiunto.

Le due squadre si sono già affrontate in 37 occasioni, 27 delle quali conquistate dall’Olimpia. Negli scontri diretti giocati a Milano, i biancorossi comandano per 16-5. Sono 4 i precedenti tra le due società nei playoff: i quarti di finale dell’edizione 2016 (Milano 3-0), la semifinale vinta da Trento per 4-1 nell’edizione 2017, la finale del 2018 vinta da Milano per 4-2 e ancora una serie di Quarti di Finale nell’edizione 2021 (Milano 3-0).

Nel girone d’andata, le squadre si sono già affrontate domenica 7 gennaio 2024 nell’ultima giornata del girone d’andata, quando vinse l’EA7 Emporio Armani per 74-79 trainata dai 17 punti di Napier e i 16 di Hall. Anche al ritorno, disputato domenica 7 aprile 2024 nel corso della 26ª giornata, si impose l’Olimpia per 91-86 con Melli autore di 16 punti e Napier e Mirotic sugli scudi con 15 punti a testa.

Ettore Messina ha conquistato tutti i sei precedenti giocati contro squadre allenate da Paolo Galbiati. Sedicesima presenza ai playoff per Ettore Messina, che è l’allenatore con più partite allenate e più vittorie nella storia della post-season (88 vittorie su 131 gare allenate). Sono 6 i titoli vinti dall’attuale allenatore di Milano. Oltre i due con l’Olimpia delle ultime due stagioni, ha conquistati 3 Scudetti anche con la Virtus Bologna (1993, 1998 e 2001) e uno con Treviso (2003). Ettore Messina, insieme a Simone Pianigiani, è l’allenatore con più titoli conquistati ai playoff. Paolo Galbiati invece è al suo esordio nei playoff.

Tanti gli ex della serata: Milano ha Diego Flaccadori, a Trento dal 2014 al 2019 e nelle annate 2021/22 e 2022/23, firmando più di 2000 punti complessivamente in Serie A e 9.1 punti di media in 250 presenze. Ma anche Shavon Shields, grande protagonista della Dolomiti Energia arrivata in finale Scudetto nel 2017 e 2018, siglando 13 punti di media nelle 61 partite ufficiali giocate con i bianconeri.

A Trento Davide Alviti, a Milano nelle annate 2021/22 e 2022/23, siglando 3.5 punti a partita e vincendo due Scudetti (2022 e 2023) e una Coppa Italia (2022) con i biancorossi. E anche Paul Biligha, all’Olimpia dal 2019 al giugno 2023, firmando 3.3 punti a partita in 135 presenze totali in Serie A. Nel suo palmarès biancorosso ci sono due Scudetti (2022 e 2023), due Coppe Italia (2021 e 2022) e una Supercoppa Italiana (2020). Paolo Galbiati ha allenato invece le giovanili dell’Olimpia dal 2010 al 2016.

Ettore Messina, coach EA7 Emporio Armani Milano: “Come sempre, affrontiamo la serie pensando ad una partita alla volta. Sappiamo che Trento è una squadra atletica, che cerca di aprire il campo per attaccare con le penetrazioni dal palleggio e un abbondante uso del tiro da tre punti. Per noi sarà importante difendere e controllare i rimbalzi, oltre che equilibrare l’uso del gioco interno e quello perimetrale in attacco”.

Paolo Galbiati, coach Dolomiti Energia Trentino: "Siamo partiti con l'obiettivo di salvarci il prima possibile. Il campionato è stato più che difficile da affrontare, ma alla fine siamo dove tutti sognavamo di essere: abbiamo provato a creare la nostra identità, a concretizzare una filosofia, a creare una cultura nuova rispetto al passato. E' stato un anno stimolante e complesso, in cui però non abbiamo davvero mai mollato: ora iniziamo un nuovo pezzo del nostro viaggio con l'obiettivo di essere una mina vagante di questi playoff. Contro Milano? Partite per certi versi facili da preparare, in cui affrontiamo una squadra profonda, forte, esperta. Però nelle due partite di regular season abbiamo dimostrato di poterli impensierire; un po' meno nel terzo precedente stagionale, quello dei quarti di finale di Coppa Italia, in cui ci prendevano sempre. Dovremo essere più pronti, più rapidi e più attenti possibile: poi parlerà il campo, ma ci proveremo. Giocheremo da underdog: è nel nostro spirito".