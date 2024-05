LBA verso i play-off: Olimpia Milano, parte da Trento la corsa scudetto

Per l’Olimpia si tratta della 42° partecipazione ai playoff nella propria storia, più di qualunque altro club. Nei 41 precedenti, vanta 11 scudetti e 21 apparizioni nella serie finale, incluse le ultime tre; 30 volte è stata almeno semifinalista. Il record nelle singole partite di post-season è 202-137; 67-28 nelle singole serie. Attualmente, ha una striscia aperta di nove apparizioni in semifinale. Nel 2013 per l’ultima volta non ha giocato una semifinale (3-4 contro Siena nei quarti). Nei quarti di finale è 84-39 nelle singole partite e 30-8 nelle serie (25-5 con il fattore campo a favore). In assoluto è 53-14 nelle serie giocate con il fattore campo a favore includendo otto partecipazioni agli ottavi di finale, attualmente aboliti. L’ultima serie persa con il fattore campo a favore è stata la finale del 2021 (contro la Virtus Bologna). Dalla stagione 2012/13 all’attuale, l’Olimpia ha giocato solo una volta con il fattore campo contro: nella finale della stagione 2021/22 in cui riuscì comunque a prevalere 4-2 sulla Virtus Bologna. La serie comincerà domenica 12 maggio al Forum contro Trento (terza volta avversaria al primo turno, era già successo nel 2016 e nel 2021)

Olimpia seconda, com'è andata?

L’Olimpia ha chiuso la regular season al secondo posto nove volte nell’era playoff: una volta è stata eliminata nei quarti (1992/93 da Pesaro), due volte in semifinale (1980/81 da Cantù; 2006/07 dalla Virtus Bologna), tre volte ha raggiunto la finale perdendola (1982/83 con Roma; 1987/88 con Pesaro; 2011/12 con Siena), tre volte ha vinto lo scudetto. La prima volta fu nel 1984/85 (finale con Pesaro), la seconda nel 2017/18 (finale con Trento), la terza nel 2021/22 (finale con Bologna). Nelle prime due di queste finali, l’Olimpia ha giocato, comunque, con il fattore campo a favore, perché Roma (nel 1985) e Venezia (nel 2018) vennero eliminate precedentemente. L’ultima volta è successo nel 2022 e l’Olimpia ha vinto il titolo per la terza volta dal secondo posto battendo in finale la squadra che l’aveva preceduta in regular season, la Virtus Bologna (4-2). Venti volte su 46 la squadra che ha vinto la stagione regolare ha vinto anche lo scudetto, l’ultima volta è successo l’anno passato proprio grazie all’Olimpia.

Messina da record

Nella storia dei playoff è primo assoluto per gare allenate (131), per gare vinte (88) ed è 28-9 nel bilancio serie vinte-perse. Ha un bilancio di 26-10 sulla panchina dell’Olimpia con 8-1 nelle serie. Coach Messina è 14-1 nei quarti di finale, 40-10 nelle singole partite (9-1 con l’Olimpia).