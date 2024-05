LBA play-off, Reggio Emilia - Reyer Venezia, Gara 4: dove vedere la partita in diretta

Reggio Emilia ha conquistato gara 3 dei quarti di finale playoff ed ora l'Umana Reyer è spalle al muro: sabato 18 maggio al PalaBigi solo un successo garantirebbe agli orogranata la possibilità di giocare ancora nella post season 2024. Come sempre, nei playoff l'unica partita che conta è quella da giocare e quella in programma domani, sabato 18 maggio, alle 20.45 ( con diretta streaming su DAZN e in tv in chiaro su DMAX ) è certamente una gara carica di significati, adrenalina ed emozioni.

Una partita in cui sarà necessario lo spirito Reyer di cui il cuore, lo spirito di squadra e il desiderio di ribellarsi alla sconfitta sono le fondamenta. Una gara che l'Umana Reyer vuole che diventi memorabile, come tante altre ben impresse nella memoria dei reyerini. Una vittoria, nella bolgia del PalaBigi, aprirebbe nuovi scenari per il futuro della stagione. È una partita chiave, decisiva.

La vigilia di Andrea De Nicolao della Reyer

"Sappiamo che le serie playoff sono così: lo scenario cambia da una gara all’altra. Reggio ha meritato di vincere gara 3, noi dobbiamo rimboccarci le maniche e reagire, ripartendo dall’energia e la voglia che abbiamo messo in campo nell’ultimo quarto. Sappiamo che per vincere al PalaBigi queste due cose sono fondamentali. Ora abbiamo 48 ore per fare gli aggiustamenti e andremo in battaglia per quaranta minuti per cercare di forzare gara 5 al Taliercio. Questa è una di quelle partite che non si vede l’ora di giocare, fosse per noi scenderemo in campo già stasera. Ringraziamo i tifosi presenti ieri e quelli che verranno a sostenerci in gara 4".