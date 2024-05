Per dare un senso compiuto alla vittoria di Gara 1 e avvicinare davvero la finale per l’Olimpia è necessario imporsi anche in Gara 2. I 61 punti segnati nel primo tempo sono un’enormità e nei playoff un’anomalia. Tuttavia, l’Olimpia aveva segnato 28 punti nel primo quarto contro la stessa avversaria in stagione regolare e nei playoff sta producendo oltre 90 punti per gara. Quindi i punteggi alti non sono stati di recente un’eccezione. È anche vero che Gara 1 si è normalizzata nel secondo tempo, finito 40-36 per Brescia, su ritmi regolari, e ad incidere è stato anche l’altissimo numero di tiri liberi tentati da ambedue le squadre, 34 Brescia, 28 Milano, trasformati con medie vicine al 90% da ambo i fronti. Probabile che Gara 1 sia stata una partita episodica rispetto alle prossime.

L’Olimpia ha avuto sette punti totali da Shavon Shields e Nikola Mirotic, limitato a otto minuti dai falli; lo stesso Nik Melli ha avuto problemi di falli, tre nel primo tempo. Johannes Voigtmann da una parte e Amedeo Della Valle dall’altra hanno giocato una partita oltre le righe. Il tedesco l’ha spaccata nel primo tempo e da quel momento Brescia non è più riuscita a riavvicinarsi entro il singolo possesso di differenza; Della Valle con il suo secondo tempo ha impedito all’Olimpia di chiuderla in anticipo come più volte è sembrato possibile. Ambedue le squadre, hanno protetto bene la palla, otto palle perse a testa totali, l’Olimpia ha avuto più assist e ha vinto a rimbalzo. I 15 rimbalzi d’attacco hanno garantito opportunità extra soprattutto nel secondo tempo. I sei uomini in doppia cifra, con Diego Flaccadori cruciale dalla panchina sono stati un altro fattore decisivo. Ma questo è successo in Gara 1 mentre Gara 2 sarà tutta da interpretare una volta di più.

LBA, semifinale Olimpia Milano-Germani Brescia, Gara 2: dove vedere la partita in diretta tv

Olimpia Milano-Germani Brescia, Gara 2 della semifinale scudetto, si gioca questa sera al Forum lunedì 27 maggio alle ore 20.45. Diretta su DAZN, Eurosport 2 e DMAX. Gara 3 si giocherà giovedì 30 maggio a Brescia.