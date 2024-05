LBA, semifinale Olimpia Milano - Germani Brescia: il programma e dove vedere le partite in diretta tv e streaming

La seconda serie di semifinale degli LBA Playoff UnipolSai 2024 prende il via sabato sera alle 20.45 e vedrà affrontarsi nel derby lombardo EA7 Emporio Armani Milano e Germani Brescia. I meneghini hanno raggiunto le semifinali superando la Dolomiti Energia Trentino per 3-1 ai quarti, mentre i biancoblu si sono imposto nel primo turno per 3-0 contro Pistoia. L’Olimpia Milano è alla semifinale numero 31 nella sua storia. In 21 occasioni passate ha superato il turno e in 11 in particolare ha conquistato lo Scudetto. Questa è la decima semifinale consecutiva per i biancorossi, che sono stati eliminati ai quarti l’ultima volta nella stagione 2012/13 dalla Montepaschi Siena.

Per Brescia questa è la seconda semifinale dopo l’apparizione del 2018, in cui è stata sconfitta proprio da Milano (3-1). Sono 47 i precedenti tra le due squadre, con l’Olimpia avanti per 35-12 nel bilancio totale. Due precedenti tra Milano e Brescia nei playoff: la prima nei quarti di Finale dell’edizione 1982 tra Billy e Cidneo (vinse l’Olimpia 2-1) e la seconda nella semifinale già citata dell’edizione 2018 tra EA7 Emporio Armani e Germani (vinse anche in questo caso l’Olimpia, per 3-1).

Nel match di andata della regular season, giocato sabato 30 dicembre 2023 nel corso della 14ª giornata, la Germani vinse per 72-64 con i 13 punti e 11 rimbalzi del decisivo Miro Bilan e i 18 punti di un fondamentale Massinburg. Al ritorno, disputato invece domenica 28 aprile 2024 durante la 29ª giornata, l’EA7 Emporio Armani si prese la rivincita con il punteggio finale di 83-77, grazie ai 13 punti del decisivo Melli e alle ottime prove di Napier (19 punti) e Shields (16 punti).

Ettore Messina e Alessandro Magro si sono incrociati in 8 occasioni, con il bilancio delle vittorie in parità (4-4). Quindicesima semifinale in Serie A in carriera per Ettore Messina. Soltanto nella sua prima stagione sulla panchina di Bologna è stato eliminato ai quarti di finale. Per sette volte la squadra allenata dall’attuale coach di Milano ha passato il turno, con l’ultima sconfitta che risale alla semifinale della stagione 2004/05 con Treviso. Prima semifinale invece per Alessandro Magro, che da capoallenatore nei playoff si è fermato ai quarti di finale della stagione 2021/22 sempre con Brescia.

Ettore Messina, coach EA7 Emporio Armani Milano: “Sarà una semifinale complicata, com’è normale che sia perché le quattro squadre arrivate fino a questo punto sono le migliori del campionato. Brescia è una squadra che ha stazza, guardie atletiche, ha un grande tiratore come Amedeo Della Valle, e una buonissima organizzazione tattica. Saranno decisive le piccole cose, come non concedere canestri facili in transizione, non concedere rimbalzi offensivi, attribuire il giusto valore ad ogni possesso, come sempre a questi livelli. Giocheremo una partita alla volta e proveremo a migliorare strada facendo. Arriviamo a questa semifinale sapendo di aver superato un test importante contro Trento, che è una squadra aggressiva, che gioca a ritmo alto, che ti attacca dal palleggio sia per segnare al ferro, che per generare tiri aperti da tre. Noi abbiamo faticato a entrare nella serie, sia dal punto di vista tecnico che mentale tanto da perde la prima partita all’ultimo possesso. Dopo quella, abbiamo giocato tre gare di buon livello, ho visto giocatori che si passavano la palla di prima intenzione, con piacere, ho visto giocatori che si aiutavano in difesa ed erano pronti a soffrire come è stato nelle due partite di Trento, molto tese. Quindi è stata una serie che ci ha aiutato a crescere e ad arrivare con fiducia a questa serie con Brescia”.

Alessandro Magro, coach Germani Brescia: "Siamo qua anziché in vacanza dal 7 maggio come l’anno scorso, ad avere avuto la possibilità di fare una prima serie convincente contro Pistoia, che ci ha sicuramente dato molta fiducia e ci ha fatto ritornare un po’ a quelli che erano stati i ritmi durante la stagione ma che avevamo visto solo a tratti. Mentre ora la grande soddisfazione di affrontare nella loro casa la squadra più forte che c’è in Italia. Una squadra da Eurolega, una squadra che nel girone di ritorno dopo la Coppa Italia ha visto pochissime battute di arresto ed è inutile parlare di roster e profondità. È un motivo di grande orgoglio e soddisfazione il fatto di essersi guadagnati questa possibilità. Abbiamo perso a Milano ovviamente con due squadre che non saranno le stesse in campo sabato, a noi mancava Semaj Christon e a loro Mirotic. Mi ricordo benissimo cosa dissi ai miei ragazzi dopo la sconfitta ovvero: “Ci manca una partita per finire la stagione regolare poi ci vogliamo guadagnare la possibilità di venire a sfidare i campioni sul loro campo”. Questo deve essere l’atteggiamento che vogliamo avere e riprendo le parole di Graziella, la nostra grande vittoria è quella di aver riacceso l’entusiasmo per questo sport in questa città che ha bisogno e voglia di emozionarsi grazie a questo sport. I risultati ottenuti finora ci danno la spinta di andare a Milano non da soli, ma spinti e supportati da una città intera e abbiamo la voglia di essere veramente leggeri, sapendo che abbiamo dei punti di forza che ci hanno permesso di stare in vetta alla classifica per tante giornate, e abbiamo anche i nostri difetti come ogni squadra. Vogliamo andare a Milano con la voglia di giocare la nostra pallacanestro per vedere appunto se contro i campioni d’Italia se riusciremo a fare quello che abbiamo sempre fatto: giocare seriamente, essere umili, sporcarsi le mani e difendere, giocare insieme e provare a vedere se sarà sufficiente per provare a tenere testa a una delle squadre più forti del campionato. Andato nel tecnico, Mirotic, Shields e Napier sono sicuramente i 3 giocatori chiave dell’attacco di Milano ma la grande differenza la fa la capacità che hanno loro difensivamente di cercare di soffocare ogni avversario, con Melli che è uno dei migliori difensori del campionato. Se saremo in grado di continuare a giocare la nostra pallacanestro con fluidità e con fiducia anche a fronte di una difesa così dura. A differenza della Final Four di Eurolega, nelle serie playoff ci saranno almeno 3 partite, quindi sarà interessante vedere quello che succederà in Gara 1, come riusciremo a reggere l’urto dei campioni d’Italia fuori casa e da lì in poi quello che ci sarà da fare per crescere durante la serie. Saremo al completo e tutti i giocatori saranno a disposizione anche se non al 100%. Ci siamo meritati tutti, la città, il club, i giocatori e lo staff la possibilità di continuare a godersi il viaggio. Quindi con un bel sorriso sulle labbra e con grande fiducia e grande umiltà continuiamo a sognare e godiamoci il viaggio”.