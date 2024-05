LBA, semifinale play-off Virtus Bologna - Reyer Venezia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Prende il via questa sera alle 20.45 la prima semifinale degli LBA Playoff UnipolSai 2024 tra Virtus Segafredo Bologna e Umana Reyer Venezia, le teste di serie numero 1 e 4 del tabellone. I felsinei hanno raggiunto le semifinali battendo per 3-2 la Bertram Derthona Tortona ai quarti mentre i lagunari hanno superato nel turno precedente la UNAHOTELS Reggio Emilia per 3-2.

Questa è la semifinale numero 25 nella storia della Virtus Bologna, la quarta consecutiva. In 15 di queste occasioni ha superato il turno giocandosi la serie Finale. Per la Reyer invece qiesta è la settima apparizione in semifinale per la Reyer Venezia che ha passato il turno due volte conquistando poi il tricolore (stagioni 2016/17 e 2018/19). Le due squadre si sono già affrontate in Serie A in 96 precedenti, 56 dei quali conquistati dai bianconeri. Venezia e Bologna, tuttavia, non si sono mai incontrate nei playoff di Serie A.

Nell’appassionante match di andata della regular season, giocato sabato 16 dicembre 2023 nell’anticipo della 12ª giornata, che la Reyer conquistò all’overtime per 84-85 grazie ai 25 punti e al canestro decisivo nel supplementare di Kyle Wiltjer.

Al ritorno, invece, disputato domenica 7 aprile 2024 nel corso del 26° turno, la Segafredo si è imposta nettamente con il punteggio di 70-89, con i 16 punti di Shengelia e i 12 punti di Hackett.

I due allenatori Luca Banchi e Neven Spahija si sono affrontati solo in questa regular season e il bilancio è quindi di 1-1. Luca Banchi è alla quarta semifinale, dopo quella vinta con Siena nella stagione 2012/13 e le due sulla panchina di Milano delle stagioni 2013/14 e 2014/15 (bilancio 1-1). Per Neven Spahija questa invece è la prima semifinale in Serie A, dopo essersi fermato ai quarti sia con Roseto nella stagione 2004/05 e che nella scorsa stagione sempre con Venezia.

Luca Banchi, coach Virtus Segafredo Bologna: “Affrontiamo questa serie di semifinale contro Venezia con il compito di produrre gare dall’alto contenuto tecnico ed agonistico. La Reyer ha saputo conquistare la serie precedente grazie ad un basket che esalta le loro grandi individualità ed un collettivo capace di competere ad ogni livello, valori espressi durante l’intera stagione che li ha visti costantemente ai vertici della classifica. Abbiamo utilizzato il poco tempo trascorso dall’ultima gara per raccogliere energie ed idee con la volontà di canalizzare i nostri sforzi in un duello che si preannuncia combattuto ed equilibrato”.

Neven Spahija, coach Umana Reyer Venezia: "Dopo una serie lunga di cinque partite abbiamo potuto riposare un po' e ci siamo preparati per affrontare la Virtus. Sappiamo che è una squadra importante, in tanti dicevano che erano giù fisicamente, ma hanno dimostrato il contrario nell'ultima partita, vincendo di 30. Squadre come loro e Milano sono fortissime, da Eurolega, e quando c'è da giocare lo fanno alla grande. Andiamo lì a Bologna, siamo preparati e vogliamo fare qualcosa, almeno competere. Per farlo dovremo giocare la nostra migliore pallacanestro e non permettere a loro di esprimere le migliori qualità. Sarà importante per noi la presenza o meno di Kabengele, lo sapremo solo domani, perché la Virtus produce tanto da dentro l'area, anche se possono fare male in tanti modi".

Virtus Bologna - Reyer Venezia: programma e dirette tv

Gara 1: Virtus Segafredo Bologna – Umana Reyer Venezia venerdì 24 maggio 2024 ore 20.45, DAZN, DMAX ed Eurosport 1

Gara 2: Virtus Segafredo Bologna – Umana Reyer Venezia domenica 26 maggio 2024 ore 20.45, DAZN, DMAX ed Eurosport 2

Gara 3: Umana Reyer Venezia – Virtus Segafredo Bologna mercoledì 29 maggio 2024 ore 20.45, DAZN, DMAX ed Eurosport 2

Ev. Gara 4: Umana Reyer Venezia – Virtus Segafredo Bologna venerdì 31 maggio 2024

Ev. Gara 5: Virtus Segafredo Bologna – Umana Reyer Venezia domenica 2 giugno 2024