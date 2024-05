Dopo le prime due partite della semifinale disputate a Bologna, l'Umana Reyer torna a calcare il parquet amico del Taliercio: mercoledì 29 maggio alle 20.45 è in programma gara 3 e il palasport reyerino è sold out. Dunque gli orogranata devono affrontare il primo Elimination Game del secondo turno e lo faranno in un'autentica bolgia di tifo.

La Reyer ha dimostrato grande unione e determinazione nelle prime due partite, combattendo sempre senza mai mollare. Lo stesso spirito di squadra orogranata sarà necessario anche in gara 3. La Virtus è una squadra da Eurolega con tanti campioni che hanno già vinto e giocato decine di partite playoff, ma l'Umana vuole forzare gara 4.

La vigilia di Jordan Parks della Reyer: "Vogliamo vincere. Dobbiamo giocare il primo tempo come i due secondi disputati a Bologna. Anzi, dobbiamo essere così per tutti i quaranta minuti. Credo che abbiamo dimostrato chi possiamo essere, ora dobbiamo farlo ancora ed essere pronti per competere. Spero che i nostri tifosi ci aiuteranno come è successo a Bologna a casa loro, dove giustamente il pubblico ci hanno reso la vita più difficile. Metteremo in campo tanta energia, ma ci servirà anche quella di chi sarà al Taliercio o ci supporterà da casa".

LBA, semifinale Reyer Venezia - Virtus Bologna, Gara 3: dove vedere la partita in diretta tv

Gara 3 della semifinale scudetto Reyer Venezia - Virtus Bologna si gioca questa sera - mercoledì 29 maggio - alle ore 20,45 e verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su DMAX, oltre che su DAZN e Eurosport 2.