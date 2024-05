Venerdì 31 maggio l'Umana Reyer vuole regalarsi un'altra serata magica al Palasport Taliercio e pareggiare la semifinale scudetto. Dopo la grande notte di gara 3 in cui in campo gli orogranata hanno rimontato e vinto, in un'atmosfera fantastica di tifo e partecipazione, il team veneziano deve affrontare il quarto Elimination Game dei playoff.

La serie è combattutissima con la Virtus finora capace di imporre sempre il proprio gioco nella prima metà di gara e con l'Umana che non molla mai, con tenacia e spirito di squadra. La palla a due è in programma questa sera alle 20.45, il Taliercio sarà di nuovo sold out.

Il pregara di Aamir Simms della Reyer: "Dobbiamo continuare ad essere noi stessi ed esprimere la nostra pallacanestro. Nelle prime tre partite abbiamo iniziato piano dovendo rimontare, ma se riusciamo da subito ad imporre il nostro gioco con fisicità ed aggressività avremo possibilità di vincere gara 4. Vogliamo continuare a competere, abbiamo dimostrato in questi playoff di potercela giocare. Abbiamo il desiderio di non mollare, se poi perderemo avremo comunque dato tutto e stringeremo loro la mano. Stiamo bene fisicamente e mentalmente, pronti per tornare di nuovo in campo".

LBA, semifinale Reyer Venezia - Virtus Bologna, Gara4: dove vedere la partita in diretta

Reyer Venezia - Virtus Bologna si gioca questa sera al Taliercio alle 20,45. Diretta tv in chiaro su DMAX, su DAZN e su Eurosport 2.