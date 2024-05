LBA semifinale Virtus Bologna - Reyer Venezia Gara2: dove vedere la partita in diretta

E' già tempo del secondo atto della semifinale scudetto, questa sera alle 20.45 alla Virtus Segafredo Arena è in programma gara 2. Dopo una prima partita in cui l'Umana Reyer ha disputato un grande secondo tempo, recuperando 20 lunghezze di svantaggio e avendo il possesso per vincere la gara, prima dell'overtime, gli orogranata torneranno in campo ancora più determinati per pareggiare la serie. In gara 1 Bologna ha mostrato il suo talento offensivo con giocatori capaci di grandi giocate nei momenti decisivi, ma l'Umana è squadra ed è pronta a dare battaglia e vendere cara la pelle.

Le parole di Amedeo Tessitori

Gara 1 ci ha dato ancora più consapevolezza nei nostri mezzi, abbiamo concesso tanto a Bologna nel primo tempo mentre nel secondo siamo stati bravi ad utilizzare la nostra difesa per rientrare in partita. Siamo convinti di poter competere anche in gara 2, dobbiamo fare meglio alcune cose e stiamo lavorando su questo. Di sicuro ci servirà la compattezza e l'unione di squadra che è nel nostro DNA, ma dobbiamo stare concentrati sul nostro piano gara per 40 minuti perché giochiamo contro una squadra che punisce ogni nostro errore. Con umiltà e collaborazione possiamo allungare la serie, siamo molto determinati a fare del nostro meglio.

LBA, semifinale Virtus Bologna - Reyer Venezia: dove vedere la partita in diretta

La semifinale Virtus Bologna - Reyer Venezia arriva a Gara2: si gioca questa sera alle 20,45. Diretta su DAZN, DMAX e Eurosport 2.