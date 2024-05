LBA, semifinali play-off: il calendario e dove vederle in diretta tv e in streaming

Con la vittoria di martedì sera in Gara 5 contro la Bertram Derthona Tortona, la Virtus Segafredo Bologna si è aggiunta a EA7 Emporio Armani Milano, Germani Brescia e Umana Reyer Venezia per completare il quadro delle semifinaliste degli LBA Playoff UnipolSai 2024. Di seguito il calendario delle due serie, con Bologna - Venezia che inizierà venerdì 24 maggio e Milano - Brescia che prenderà il via sabato 25 maggio. Si ricordano inoltre le date delle partite delle LBA Finals UnipolSai 2024: Gara 1 giovedì 6 giugno, Gara 2 sabato 8 giugno, Gara 3 martedì 11 giugno, eventuale Gara 4 giovedì 13 giugno ed eventuale Gara 5 domenica 16 giugno.

LBA, semifinali play-off: il calendario e dove vederle in diretta tv

VIRTUS BOLOGNA - REYER VENEZIA

GARA 1, Venerdì 24 maggio 2024: Virtus Segafredo Bologna – Umana Reyer Venezia, ore 20.45 DAZN – Eurosport 1 - DMAX

GARA 2, Domenica 26 maggio 2024: Virtus Segafredo Bologna – Umana Reyer Venezia, ore 20.45 DAZN – Eurosport 2 - DMAX

GARA 3, Mercoledì 29 maggio 2024: Umana Reyer Venezia – Virtus Segafredo Bologna, ore 20.45 DAZN – Eurosport 2 - DMAX

EVENTUALE GARA 4 , Venerdì 31 maggio 2024: Umana Reyer Venezia - Virtus Segafredo Bologna

EVENTUALE GARA 5, Domenica 2 giugno 2024

Virtus Segafredo Bologna - Umana Reyer Venezia

OLIMPIA MILANO - GERMANI BRESCIA

GARA 1, Sabato 25 maggio 2024: EA7 Emporio Armani Milano – Germani Brescia, ore 20.45 DAZN – Eurosport 1 - DMAX

GARA 2, Lunedì 27 maggio 2024: EA7 Emporio Armani Milano – Germani Brescia, ore 20.45 DAZN – Eurosport 2 - DMAX

GARA 3, Giovedì 30 maggio 2024, Germani Brescia – EA7 Emporio Armani Milano, ore 20.45 DAZN – Eurosport 2 - DMAX

EVENTUALE GARA 4, Sabato 1° giugno 2024: Germani Brescia – EA7 Emporio Armani Milano

EVENTUALE GARA 5, Lunedì 3 giugno 2024: EA7 Emporio Armani Milano – Germani Brescia