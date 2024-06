LBA, la Virtus Bologna vince gara 2: la finale con l'Olimpia Milano torna in parità

Squadra in casa

La Virtus Bologna sistema le cose che non avevano funzionato due giorni fa, l'Olimpia Milano è meno precisa nel tiro alla distanza e la serie scudetto torna in parità: gara-2 finisce 72-64 per Bologna e da martedì si va a Milano sull'1-1.

Dopo il break conquistato da Milano nel primo atto, la Virtus era già con le spalle al muro ed era costretta a rimettere in equilibrio la serie per non regalare a Milano un doppio match point al Forum di Assago.

Missione compiuta con Shengelia protagonista (21 punti), anche se Banchi ha trovato nella pattuglia italiana due giocatori decisivi: Polonara che messo i canestri dell'allungo decisivo e Pajola, che ha segnato poco, ma ha fatto una marea di cose utili.

Milano ha trovato i 13 punti di Mirotic e Hall, ma meno precisione nel tiro da tre che era stata una delle chiavi della vittoria nel primo match: appannato Shields, che era stato il matador della prima partita.

Chiusa la prima parte, quella bolognese, della serie, si va a Milano per due gare dove la Virtus è obbligata a vincerne una per impedire all'Olimpia di cucirsi sulla maglia lo scudetto numero 31.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - Dopo un botta e risposta da tre punti tra Mirotic e Shengelia, Cordinier sale di colpi in penetrazione ma le bombe di Tonut e Melli danno un guizzo migliore ai biancorossi (7-9). Nonostante un canestro con fallo subito di Belinelli accenda la Segafredo Arena, Mirotic e Hines continuano a spingere l’EA7 Emporio Armani a cronometro fermo, prima che Hackett mandi a bersaglio i liberi del -2. Il quarto si chiude con la combinazione vincente tra Shields e Hines, valevole il gioco da tre punti del 12-17 dopo 10’ di partita

Successivamente, l’Olimpia preme sul pedale dell’acceleratore e fa proseguire il break biancorosso sino allo 0-10, grazie a cinque punti consecutivi di un concreto Hall e da un pick and roll vincente tra Napier e Melli, prima che Mickey interrompa la lunga emorragia bianconera con il libero del 13-24. A seguito di un jumper realizzato da Napier, la Segafredo si scuote con una tripla di Belinelli e soprattutto la presenza di Mickey sulle due metà campo, prima che Pajola regali proprio al numero 25 la comoda schiacciata in contropiede del 22-28.

Nonostante un timeout chiamato da coach Messina, la risalita della Virtus continua con una tripla di Shengelia e un altro canestro di Mickey – che riportano i padroni di casa anche sul -1 -, sebbene poi Shields eviti il sorpasso avversario ed interrompa il break locale di 12-0 con il jumper del 27-31. A completare la rimonta bianconera, sul finire del tempo, ci pensa poi Polonara, autore dei liberi e del canestro e fallo che chiudono al meglio i 20’ iniziali del match per Bologna (32-31).

In avvio di ripresa, Pajola e soprattutto Belinelli si caricano la Virtus sulle spalle, innescando anche Shengelia, ma le fondamentali triple Napier e Hall mantengono l’equilibrio (38-37). A seguito di alcuni botta e risposta tra Mickey e Melli sotto i tabelloni, Mirotic dall’arco spegne gli effetti di una tripla di Hackett e poi sale in cattedra Shengelia dal post-basso, per respingere gli assalti di Flaccadori e compagni (49-48).

Al di là di un appoggio vincente di Voigtmann, il termine del terzo quarto è tutto di Cordinier, che si prende un paio di volte il ferro e regala anche a Shengelia la tripla che sigilla i 30’ iniziali del match sul 55-51. L’Olimpia comincia però l’ultimo quarto, dato che Napier, Tonut e Shields capitalizzano le ottime difese biancorosse per risorpassare degli avversari, sebbene poi una schiacciata di Cordinier, un bel guizzo difensivo di Polonara e un’affondata di Mickey ristabiliscano il +3 Segafredo (60-57 a 7’ dalla fine).

Un altro paio di belle giocate di Cordinier e Polonara, successivamente, fanno esplodere il pubblico di casa per il +9 bianconero (66-57 a meno di 5’ dalla fine). Con una tripla di Mirotic realizzata dopo alcuni errori dall’arco di Melli e Napier, l’EA7 Emporio Armani si tiene viva sul -6, Lunbderg però la punisce con uno spettacolare jumper valevole il 70-62 con meno di 100” sul cronometro. A seguito di una coppia di liberi firmati da Napier, un tap-in di Pajola mette il sigillo sul punto del pareggio nella serie per la Segafredo. Finisce 72-64.

IL TABELLINO

Virtus Segafredo Bologna vs EA7 Emporio Armani Milano: 72-64 (1Q 12-17, 2Q 32-31, 3Q 55-51)

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 9, Lundberg 4, Belinelli 8, Pajola 4, Mascolo, Shengelia 21, Hackett 5, Mickey 11, Polonara 10, Zizic, Dunston, Abass.

Coach Luca Banchi

EA7 Emporio Armani Milano: Bortolani, Tonut 9, Melli 7, Napier 9, Ricci, Flaccadori 2, Hall 13, Caruso, Shields 5, Mirotic 13, Hines 4, Voigtmann 2.

Coach Ettore Messina

Arbitri: LANZARINI S. – ATTARD B. M. – BORGIONI D.

