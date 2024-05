LBA, per la quarta volta consecutiva la finale Scudetto sarà Virtus Bologna-Olimpia Milano

La Virtus Segafredo Bologna si impone al PalaTaliercio in Gara 4 della semifinale playoff contro l’Umana Reyer Venezia e chiude la serie sul 3-1. La squadra di Coach Banchi accede così alle LBA Finals UnipolSai 2024, in cui sfiderà, per la quarta volta consecutiva, l’EA7 Emporio Armani Milano.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - Le giocate in avvio in contropiede di Tucker, Heidegger e Tessitori spengono subito gli effetti di una tripla di Belinelli e di un post-basso di Shengelia, prima che il georgiano dalla media distanza firmi l’8-7. A seguito di un paio di movimenti di tecnica efficaci di Wiltjer per il +4 ospite, Belinelli dalla media e la presenza di Zizic nel pitturato non fanno scappare gli avversari e un appoggio in contropiede di Cordinier vale il riaggancio a quota 15.

Con le spettacolari schiacciate di Tucker e Parks, il Taliercio si infiamma ma Abass e Cordinier accettano questo ritmo altissimo imposto al match, prima che le triple di Casarin e Simms (quest’ultima sulla sirena) facciano chiudere al meglio i 10’ iniziali alla Reyer (27-23).

Dopo un super gioco da tre punti sempre del numero 25 orogranata valso il +7 per i padroni di casa, le fondamentali triple di Polonara e Pajola non fanno allungare Parks e compagni, prima che un elegante movimento in post-basso di Abass appoggi il 33-31. Dopo un canestro di Parks, la Segafredo sale di colpi firmando un break di 0-8 grazie al solido Abass, a Shengelia e ai liberi realizzati da un ottimo Lomasz, sebbene poi Heidegger scuota Venezia con la bomba del 38-39.

Proprio Lomasz, in seguito, manda a bersaglio un jumper dalla media e innesca anche Belinelli, Pajola fa lo stesso rispondendo a Tessitori e firmando i liberi del +6 ospite, lasciando poi al tagliante Polonara appoggiare il 40-48.

Sul finire del tempo, Belinelli torna a realizzare dall’arco, Shengelia mostra i muscoli con un super gioco da tre punti valevole anche il +12 Virtus, capitan De Nicolao riaccende un minimo l’animo dell’Umana con una bomba e poi il glaciale Belinelli continua nel suo show realizzando i liberi del 45-57, punteggio su cui le squadre tornano negli spogliatoi.

L’avvio della ripresa è tutto nel segno di Heidegger, autore di sette punti consecutivi, Shengelia dal post-basso e soprattutto un altro fulmine di Belinelli dal perimetro spengono un minimo la risalita orogranata, proseguita però dalla tripla dall’angolo di Simms e dall’ennesimo appoggio di uno scatenato Heidegger (57-62).

Dopo che Simms e Parks riportino Venezia anche sul -3, Shengelia diventa inarrestabile dal post-basso ma una penetrazione vincente di Wiltjer e uno spettacolare gioco da tre punti di Tucker, assistito da Heidegger, vale il 66-68.

Al termine del quarto, Shengelia appoggia un altro gran tiro al tabellone e ristabilisce il +4 nel punteggio per Bologna (66-70 dopo 30’). La risalita dell’Umana comunque non si ferma, Heidegger e Spissu aprono il fuoco dal perimetro per il -1 ma Shengelia prosegue nel suo incredibile show, fatto di tripla e altri due appoggi vincenti (72-78 a 6’ dalla fine).

Approfittando poi degli errori di Wiltjer e Parks, la Virtus realizza delle fondamentali triple con Abass e Pajola, siglando così un break di 0-14, interrotto solo dal libero di Heidegger del 73-87 a meno di 3’ dalla fine. Un gran gancio di tabellone di Polonara, infine, mette il sigillo sul successo bianconero che vale l’accesso alle LBA Finals UnipolSai 2024. Finisce 79-96

IL TABELLINO

Umana Reyer Venezia vs Virtus Segafredo Bologna: 81 – 96 (Q1 27 – 23; Q2 45 – 57; Q3 66 – 70)

Umana Reyer Venezia: Spissu 4, Tessitori 5, Heidegger 19, Casarin 3, De Nicolao 6, Janelidze 3, Kabengele, Parks 9, Brooks ne, Simms 12, Wiltjer 8, Tucker 10. Coach: Spahija

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 7, Belinelli 22, Pajola 8, Dobric, Mascolo, Lomazs 6, Shengelia 29, Hackett, Polonara 7, Zizic 2, Dunston, Abass 15. Coach: Banchi

GLI HIGHLIGHTS