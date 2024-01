LBA, botta e risposta tra Brescia e Venezia: Bologna liquida Napoli

Tutto secondo copione, o quasi, nel diciottesimo turno del Campionato di Serie A UnipolSai della LBA di basket maschile. Immutato il quadro in vetta dove la Germani Brescia risponde alla Reyer Venezia, batta da par suo la Estra Pistoia e resta in vetta da sola.

Alle sua spalle si fa strada la Virtus Segafredo Bologna che liquida una delle rivelazioni del torneo, la GeVi Napoli agganciando cosi la squadra veneziana al secondo posto ma con lo svantaggio dello scontro diretto.

Sale bene anche l'Olimpia Milano che batte senza grosse difficoltà la Dinamo Sassari. Il cambio di tecnico non ha sortito, al momento, gli effetti desiderati.

Nella parte centrale della graduatoria belle vittorie per Givova Scafati e Bertram Derthona Tortona mentre in fondo spiccano i successi della Openjobmetis Varese nel derby con la Vanoli Cremona e la Happy Casa Brindisi in casa della Carpegna Prosciutto Pesaro sempre più invischiata nella lotta per salvarsi dalla retrocessione diretta.

RISULTATI, CLASSIFICA ED HIGHLIGHTS

Risultati della 18° giornata della Serie A UnipolSai di LBA

Umana Venezia - Dolomiti Energia Trentino 93-68

Givova Scafati - Nutribullet Treviso 95-93

Germania Brescia - Estra Pistoia 109-90

EA7 Armani Olimpia Milano - Banco Sardegna Sassari 80-65

Carpegna Prosciutto Pesaro - Happy Casa Brindisi 78-86

Virtus Segafredo Bologna - Gevi Napoli 101-89

Bertram Derthona Tortona - UnaHotels Reggio Emilia 93-64

Vanoli Cremona - Openjobmetis Varese 82-83

La Classifica della Serie A UnipolSAI di LBA

Germani Brescia 28

Umana Reyer Venezia 26

Virtus Segafredo Bologna 26

EA7 Olimpia Milano 24

GeVi Napoli 22

Unahotels Reggio Emilia 20

Givova Scafati 18

Dolomiti Energia Trentino 18

Estra Pistoia 18

Vanoli Cremona 16

Bertram Derthona Tortona 16

Openjobmetis Varese 14

Banco di Sardegna Dinamo Sassari 14

Carpegna Prosciutto VL Pesaro 10

Nutribullet Treviso 10

Happy Casa Brindisi 8

GLI HIGHLIGHTS DEL BIG MATCH DELLA 17° GIORNATA