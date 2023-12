LBA, Reyer Venezia e Germani Brescia ancora a braccetto

La Germani Brescia vince l'atteso big match contro l'Olimpia Milano, valido per la 14° giornata della Serie A di basket, per 72-64. Brescia trascinata al successo dai 18 punti di Massinburg e dai 14 di Della Valle, non bastano a Milano i 18 di Napier.

La Germani si conferma così da sola al vertice della classifica con l'undicesima vittoria stagionale, mentre l'Olimpia incassa la sesta sconfitta in campionato ma resta in zona playoff.

Nell'altra partita del pomeriggio, successo casalingo di Cremona contro il fanalino di coda Brindisi per 75-58 con 12 punti di Adrian e Golden. Non bastano ai pugliesi i 22 di Morris. Vittoria importante per Clemona che aggancia Napoli al settimo posto in piena lotta per i playoff.

In serata vittorie pesanti per la Reyer Venezia che supera al PalaSerradimigni la Dinamo Sassari e aggancia in vetta Brescia, anzi tecnicamente la sopravanza in virtù dello scontro diretto, della Virtus Bologna che liquida con facilità Pesaro.

Vincono anche la GeVi Napoli, che supera la nuova Tortona di De Raffaele, la Givova Scafati che ha la meglio della Dolomiti Trentino e la Estra Pistoia che espugna il parquet della Nutribullet Treviso.

Nell'anticipo del 29 dicembre vittoria della Openjobmetis Varese sulla UnaHotels Reggio Emilia 116-93 il risultato finale con 70 punti segnati dalla squadra di coach Bialaszewski nel solo primo tempo.

Nella storia della LBA, da quando sono stati introdotti i quattro periodi, il record per il maggior numero di punti nel primo quarto è di Treviso con 45 punti segnati nella gara della 29ª giornata della stagione 2005/06 giocata contro la Vidivici Bologna. I 39 punti realizzati questo venerdì dall'Openjobmetis sono la terza miglior prova in un primo quarto di campionato dietro ai 45 di Treviso già citati e ai 40 segnati da Biella nella stagione 2002/03 a Pesaro.

Nessuno invece veva mai segnati cosi tanto nei primi due quarti di gioco.

La Montepaschi Siena, che deteneva fino a a ieri sera il record di punti segnati nei primi due quarti, si era fermata a 69 nei playoff della stagione 2009/10 in Gara 1 dei quarti di finale giocati contro la Benetton Treviso, grazie a un primo quarto da 33 punti e un secondo da 36. Varese stabilisce cosi il nuovo record di punti sommando primo e secondo quarto.

RISULTATI, CLASSIFICA ED HIGHLIGHTS

LBA, Serie A UnipolSAI Risultati della 14° giornata

Classifica SERIE A

Umana Reyer Venezia 22

Germani Brescia 22

Virtus Segafredo Bologna 20

Dolomiti Energia Trentino 18

GeVi Napoli 16

Olimpia EA7 Milano 16

Unahotels Reggio Emilia 16

Vanoli Cremona 14

Givova Scafati 14

Estra Pistoia 14

Bertram Tortona 10

Openjobmetis Varese 10

Carpegna Prosciutto VL Pesaro 10

Banco di Sardegna Dinamo Sassari 10

Nutribullet Treviso 8

Happycasa Brindisi 4.

GLI HIGHLIGHTS DEL BIG MATCH BRESCIA-MILANO