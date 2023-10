Virtus Bologna, operato Achille Polonara: "Intervento tecnicamente riuscito"

"E' tecnicamente riuscito" l'intervento chirurgico a cui si è sottoposto il cestista Achille Polonara per la rimozione di un tumore ai testicoli-

Lo ha reso noto il suo club, la Virtus Segafredo Bologna in una nota di stamp, spiegando che "nei prossimi giorni verranno stabilite modalita' e tempistiche per la ripresa dell'attivita' sportiva".

L'ala di 31 anni, due metri e 3 di altezza, in bianconero dalla scorsa estate ha giocato in passato all'estero in Lituania e in Turchia e vanta 87 presenza con la Nazionale italiana.

Sui social sono arrivati decine di messaggi di in bocca al lupo al cestista originario di Ancona.