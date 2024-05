LBA, la Virtus chiude in testa la Regular Season: il tabellone playoff e le date

L’ultima giornata di regular season della Serie A UnipolSai ha definito i piazzamenti delle prime 8 classificate che parteciperanno ai playoff scudetto che inizieranno sabato 11 maggio, con i quarti di finale del primo tabellone con gli accoppiamenti 1-8 e 4-5).

Con la netta vittoria sulla Dolomiti Energia Trentino, la Virtus Segafredo Bologna chiude al primo posto grazie alla differenza canestri nel confronto diretto con l'EA7 Emporio Armani Milano che resta seconda nonostante la vittoria al fotofinish sul campo di Cremona con una tripla di Melli.

Al terzo e quarto posto rispettivamente la Germani Brescia e l'Umana Reyer Venezia, che si confermano le altre teste di serie che avranno il vantaggio del fattore campo nei quarti di finale.

In quinta posizione la UNAHOTELS Reggio Emilia che, pur sconfitta a Sassari, chiude davanti rispettivamente a Estra Pistoia, Dolomiti Energia Trentino e Bertram Derthona Tortona.

In chiave salvezza, la NutriBullet Treviso Basket battendo la Bertram Tortona conquista la permanenza in Serie A chiudendo davanti alla Carpegna Prosciutto Pesaro che, battuta a Venezia, diventa la seconda squadra retrocessa in A2 assieme alla Happy Casa Brindisi.

Il Tabellone playoff della LBA Playoff UnipolSai 2024.

PRIMO TABELLONE (inizio sabato 11 maggio)

1 VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA - 8 BERTRAM DERTHONA TORTONA

4 UMANA REYER VENEZIA - 5 UNAHOTELS REGGIO EMILIA

SECONDO TABELLONE (inizio domenica 12 maggio)

2 EA7 EMPORIO ARMANI MILANO - 7 DOLOMITI ENERGIA TRENTINO

3 GERMANI BRESCIA - 6 ESTRA PISTOIA

Le date dei playoff

Quarti di finale: sabato 11 e domenica 12 maggio con Gara 1, lunedì 13 e martedì 14 maggio con Gara 2, giovedì 16 e venerdì 17 maggio con Gara 3, sabato 18 e domenica 19 con eventuale Gara 4 e lunedì 20 e martedì 21 maggio con eventuale Gara 5.



Semifinali: venerdì 24 e sabato 25 maggio con Gara 1, domenica 26 e lunedì 27 maggio Gara 2, mercoledì 29 e giovedì 30 maggio Gara 3, venerdì 31 maggio e sabato 1° giugno eventuale Gara 4 ed eventuale Gara 5 domenica 2 e lunedì 3 giugno.



Finali Scudetto: Gara 1 giovedì 6 giugno, Gara 2 sabato 8 giugno, Gara 3 martedì 11 giugno, eventuale Gara 4 giovedì 13 giugno e eventuale Gara 5 domenica 16 giugno.