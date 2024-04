LBA, Vanoli Cremona - Germani Brescia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La Vanoli Basket Cremona, dopo il k.o. di Bologna, torna al PalaRadi per ospitare la Germani Brescia, che viene dal successo nella sfida interna contro Venezia. Sono 12 le gare già giocate tra le due squadre, tutte partite di stagione regolare, e la Germani è avanti per 8-4. In casa, Cremona ha vinto solo in un’occasione (su cinque partite), il 28 aprile 2018, con il punteggio finale di 88-86. Le squadre si sono affrontate già in stagione domenica 12 novembre 2023 nel corso della 7ª giornata, quando la Germani si impose per 84-75 con 16 punti di Christon e 13 punti di Massinburg. Alessandro Magro ha vinto entrambi i precedenti giocati contro squadre allenate da Demis Cavina.

Tre ex nel derby lombardo di domani. Nella Vanoli Basket Cremona c'è Paul Eboua, a Brescia nell’annata 2021/22 giocando quasi 8 minuti di media in 32 presenze in Serie A. Nella Germani Brescia sono in due: David Cournooh, che è stato a Cremona nelle annate 2020/21 e 2021/22 collezionando 54 presenze in campionato e facendo registrare 10.3 punti, 3.2 rimbalzi e 2.4 assist di media, e Nicola Akele, alla Vanoli nella stagione 2019/20, siglando 7.6 punti e 4.2 rimbalzi a partita.

Alessandro Magro, coach Germani Brescia: “Presentiamo la prossima partita, la ventottesima di questa stagione, sul campo di Cremona. Una partita che è molto sentita da entrambe le tifoserie essendo un derby ed è indubbiamente anche una partita importante dal punto di vista della classifica. Cremona ha bisogno di una vittoria e cercherà di coglierla davanti al proprio pubblico, che è sempre stato capace di sostenere la propria squadra, tant'è che la maggior parte delle vittorie della squadra di Coach Cavina sono arrivate in casa. Credo che Cremona abbia una posizione in classifica abbastanza bugiarda, perchè ha perso tante partite di pochi punti, ma ha sempre espresso qualitativamente un gioco estremamente efficace, non solo per la stima che c’è nei confronti di Coach Cavina, ma mi piace quando si gioca contro squadre in cui si vede veramente la mano dell’allenatore. Sono una squadra che ama giocare insieme e che fa del giocare insieme la propria forza, non a caso sono la squadra più efficace di tutto il campionato negli ultimi 4 secondi del possesso, e non avendo tra le proprie file dei giocatori tra i migliori in isolamento, ma amano giocare tantissimo senza palla, con i blocchi e hanno la possibilità di avere un centro che per caratteristiche può assomigliare per esempio a Bilan. Ovvero Grant Golden, che ha la capacità di passare la palla e viene servito tante volte nelle zone di pinch per giocare tutte le situazioni che possono aprire gli spazi, sia agli esterni, come Wayne McCullough, che è sicuramente il miglior tiratore che hanno e poi con il nuovo assetto, Davis e Lacey sono sicuramente due giocatori in grado di creare per se stessi e per gli altri. La squadra è ben costruita, ottimamente allenata, e sono felice che un giocatore italiano come Pecchia, sta per l’ennesima volta dimostrando di poter tenere in maniera ottima il campo in Serie A e sono dispiaciuto per quello che è successo a Denegri perchè stava facendo una stagione incredibile. Non sappiamo se sarà della partita Adrian, però hanno un pacchetto lunghi che riesce a dare per le caratteristiche che hanno Zanotti ed Eboua, la possibilità di giocare dentro-fuori e quindi poter provare a stressare la difesa avversaria su tutto il possesso. Sono la squadra più tattica di tutto il campionato, la squadra che fa più utilizzo della zona, anche la zone press. Sappiamo che sarà una partita difficile perchè proveranno in tutti i modi a metterci in difficoltà, lo hanno già fatto in precampionato, lo hanno fatto per tanti minuti nella sfida dell’andata; quindi, siamo consapevoli che sarà una partita molto difficile e che non dobbiamo sottovalutare nemmeno per un secondo. Andare in questo momento di grande necessità a giocare una partita solida sia dal punto di vista difensivo sia di quello offensivo sul campo di Cremona sarebbe un’ottima risposta per me e il mio staff nel percorso che stiamo facendo verso la post-season. Dobbiamo provare ad esprimere semplicemente la nostra miglior versione di pallacanestro e ci sarà la volontà di provare a correre il più possibile anche se non giochiamo in casa. Servirà una partita di grande disciplina da parte di tutti per riuscire a portare a casa questi due punti che sarebbero estremamente preziosi per il nostro cammino.”

Demis Cavina, coach Vanoli Basket Cremona: "Una partita che arriva nel momento giusto, perché si disputerà in una cornice di pubblico importante. Ci sarà tanta energia e in questo momento abbiamo proprio bisogno di questo: abbiamo bisogno di trovare energia da tutto e sono certo che l’ambiente ci aiuterà parecchio. Ovviamente conosciamo gli avversari perché li abbiamo incontrati e anche per quello che stanno facendo in termini di risultati. Servirà una partita di grande qualità difensiva e il fatto di avere rotazioni accorciate aumenterà il senso di responsabilità di ogni ragazzo. Sono certo che così come ho visto anche a Bologna, ma sto vedendo ogni giorno, ci sarà tanta motivazione e tanta voglia anche di dare quel qualcosa in più che in questo momento serve anche per il valore dell’avversario. Dovremo essere molto bravi a rimbalzo – cosa che non ci è riuscita molto bene a Bologna – sfruttando quelle che sono le nostre qualità offensive, cercando di muovere la palla il più velocemente possibile per non farci fermare dalla fisicità di Brescia. Già all’interno della partita d’andata siamo riusciti a cambiare la velocità con cui abbiamo attaccato; sabato dovrà essere così fin dall’inizio perché probabilmente non avremo tempo di sbagliare e questo è quello che stiamo cercando di pensare come piano partita, oltre a cercare di far capire ai ragazzi quanto siano importanti i rimbalzi e la velocità con cui andremo in attacco. Sulle condizioni dei giocatori non ci sono grosse novità: ovviamente un grandissimo in bocca al lupo a Davide Denegri, nella speranza – seppure per solo qualche qualche minuto in campo – di vedere Nathan Adrian con noi sabato, anche se sarà una decisione che prenderemo insieme al giocatore nelle ore che che precederanno il match".

Vanoli Cremona - Germani Brescia: dove vedere la partita in tv e in streaming

Vanoli Cremona - Germani Brescia, gara della 28a giornata di serie A, si gioca domani - sabato 20 aprile - alle ore 20.30. Streaming su DAZN, diretta tv su Eurosport 2.