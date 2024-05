LBA, Virtus Bologna - Dolomiti Energia Trentino: dove vedere la partita in diretta

La Virtus Bologna, dopo la vittoria di Casale Monferrato contro Tortona, ospita la Dolomiti Energia Trentino, che viene dalla sconfitta contro Pistoia. Con una vittoria, i felsinei si assicurerebbero di chiudere la regular season in testa.

Le squadre si sono affrontate già in 16 occasioni, tutte in stagione regolare. La Virtus è avanti per 9-7 nei precedenti e per 5-2 negli scontri diretti giocati in casa. Trento ha vinto in casa dei felsinei soltanto in due occasioni: il 3 aprile 2016 (68-75) e il 10 maggio 2021 (83-91). Le due squadre si sono già affrontate in stagione domenica 15 ottobre nel corso della 3ª giornata, quando la Segafredo si impose per 75-90 con le solide prestazioni da 15 punti a testa di Abass e Shengelia.

Luca Banchi, coach Virtus Segafredo Bologna: “La gara contro Trento sarà l’occasione per chiudere la stagione regolare inseguendo l’obiettivo di conservare la nostra attuale posizione di classifica, affrontando un avversario che si è distinto in questa stagione per la capacità di competere ad ogni livello. Sarà nostro compito far tesoro dell’esperienze accumulate in questo percorso, per difenderci dalle insidie di una gara che presenta molti aspetti sui quali mostrare la nostra consistenza tecnica e tattica.”

Kamar Baldwin, guardia Dolomiti Energia Trentino: "Quella di domenica a Bologna sarà una partita utile per confrontarci con il tipo di squadra che andremo in ogni caso ad incontrare nei playoff, a prescindere da quali saranno gli accoppiamenti dei quarti di finale: lo faremo provando ad andare oltre alle difficoltà e alle assenze, e con la voglia di metterci alla prova. Manca una settimana all'inizio dei playoff e vogliamo arrivare all'appuntamento con la post season nel migliore modo possibile, dal punto di vista fisico, tecnico e mentale. Entriamo nella fase più emozionante e coinvolgente della stagione con entusiasmo e carica: conosciamo il valore della Virtus Bologna, giocheranno di fronte al proprio pubblico alla ricerca di un successo che permetta loro di avere il vantaggio del fattore campo in ogni serie di playoff. Noi siamo orgogliosi di quello che siamo riusciti a fare in questa stagione, ma vogliamo vivere ogni istante al massimo senza accontentarci di nulla".

Virtus Bologna - Dolomiti Energia Trentino: dove vedere la partita in diretta