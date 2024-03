LBA, Virtus Bologna - Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La Virtus Segafredo Bologna, dopo il k.o. di Sassari in campionato e la sconfitta in trasferta in Eurolega ad Atene contro l’Olympiacos, affronta nel “derby d’Italia” l’EA7 Emporio Armani Milano, che viene dai successi contro Varese in campionato e il Partizan Belgrado in Eurolega. Palla a due domani - domenica 10 marzo - alle ore 18.15. Diretta streaming su DAZN, diretta tv in chiaro su DMAX.

Questa sarà la sfida numero 206 della storia tra Virtus Bologna e Olimpia Milano, con i biancorossi avanti per 114-91 nel totale ma in svantaggio per 37-61 nelle sfide giocate nel capoluogo emiliano. Dal 20 Settembre 2021 le due squadre si sono affrontate 31 volte: 7 in stagione regolare di campionato, 17 nei playoff, 4 in Supercoppa e 3 in Eurolega. Nell’appassionante match dell’andata, giocato domenica 10 dicembre 2023 nel corso dell’11ª giornata, l’EA7 Emporio Armani si impose in volata per 82-80 spinta dai decisivi Melli (15 punti e 7 rimbalzi) e Shields (14 punti, 5 rimbalzi e 6 assist).

Sono 13 i presenti tra Luca Banchi ed Ettore Messina, con l’allenatore attualmente dell’EA7 Emporio Armani avanti per 9-4. Ettore Messina cerca la vittoria numero 470 in Serie A, che permetterebbe all’attuale coach di Milano di raggiungere Valerio Bianchini al quinto posto della classifica degli allenatori più vincenti. In testa c’è Carlo Recalcati con 546, seguito da Tonino Zorzi (525), Cesare Pancotto e Cesare Rubini (appaiati a 501.

Nella Virtus tre ex: Daniel Hackett, a Milano dal dicembre 2013 fino all’estate 2015, conquistando lo Scudetto 2014 e completando un totale di 61 partite in maglia biancorossa, Awudu Abass, due stagioni (dal 2016 al 2018) all’Olimpia collezionando 71 presenze e vincendo due Supercoppe (2016 e 2017), una Coppa Italia (2017) e lo Scudetto del 2018, e coach Banchi, a Milano per due stagioni dal 2013 al 2015, conquistando lo Scudetto del 2014 e cumulando un record nelle competizioni italiane 71 vittorie su 94 partite allenate. A Milano ci sono Giampaolo Ricci, che è stato il capitano della Segafredo nella cavalcata che ha portato allo Scudetto 2021. In totale ha fatto registrare 58 presenze in campionato con i bianconeri, e coach Messina, quello con più gare allenate (338) e vittorie (247) raggiunte in campionato nella storia della Virtus, club con cui ha vinto 3 Scudetti, 4 Coppe Italia, 1 Coppa delle Coppe e 2 Coppe dei Campioni/Eurolega.

Luca Banchi, coach Virtus Segafredo Bologna: “Milano, come tradizione, è squadra molto profonda ed organizzata, che verrà a Bologna sulla scia di 7 successi consecutivi in campionato. Sfidare i Campioni d’Italia in carica dovrà essere l’ennesima occasione per metterci alla prova e riuscire a fornire una prestazione che gratifichi i nostri sforzi e quelli di una tifoseria che ancora una volta sarà a sostenerci, rendendo unica e speciale l’atmosfera della Segafredo Arena.”

Ettore Messina, coach EA7 Emporio Armani Milano: “E’ una partita molto importante, che è un peccato non aver potuto preparare con più tempo e più energie a disposizione dopo la durissima prova sostenuta contro il Partizan. Dovremo cercare di avere una buona difesa sulla loro transizione offensiva, in cui Bologna è molto pericolosa con i tagli dei lunghi e i tiri aperti di Marco Belinelli. Poi sarà importante sviluppare un buon bilanciamento dell’attacco tra gioco interno e gioco perimetrale. Decideremo solo domani sull’utilizzo di Shavon Shields che dopo la partita con il Partizan accusava dolore al tendine del piede sinistro”.