LBA, Virtus Bologna - UNAHOTELS Reggio Emilia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La Virtus Segafredo Bologna, dopo la vittoria contro Cremona in campionato e le due partite nel play-in di Eurolega a Istanbul contro l’Efes e a Vitoria contro il Baskonia (chiusa quest'ultima con un k.o.), ospita nel posticipo la UNAHOTELS Reggio Emilia, che viene dal successo interno contro Brindisi. Sono 59 i precedenti tra le due squadre, con i bianconeri avanti per 41-18 nel totale e per 21-6 negli scontri diretti casalinghi.

Virtus e UNAHOTELS si sono affrontate quest’anno anche nel quarto di finale della Frecciarossa Final Eight 2024, conquistato dai biancorossi per 72-81. Le due squadre si sono già affrontate in regular season nella 15ª giornata, domenica 7 gennaio 2024, quando la UNAHOTELS si impose per 72-66 spinta dai 24 punti di Hervey e i 13 punti a testa di Weber e Galloway. Dimitris Priftis è avanti per 2-0 nei precedenti contro Luca Banchi. Daniel Hackett è alla presenza numero 300 in Serie A.

Luca Banchi, coach Virtus Segafredo Bologna: “La gara contro la Reggiana sarà l’ennesima occasione dove dimostrare la nostra capacità di rigenerare energie psicofisiche dopo un lungo ed impegnativo cammino europeo e riuscire a tenere testa ad un avversario capace di batterci nei due precedenti incontri mostrando una struttura solida ulteriormente rafforzata dal recente innesto. Dovremo prepararci ad una gara dura, contro un avversario che lotta per posizioni nobili della griglia playoff, mettendo in campo 40′ di grande intensità per riuscire ad imporre il nostro piano partita”.

Dimitris Priftis, coach UNAHOTELS Reggio Emilia: “Contro la Virtus, così come contro ogni squadra di così alto livello come sono i bianconeri, ogni errore ed ogni dettaglio possono fare la differenza. Sarà quindi fondamentale, oltre alla nostra energia, eseguire con precisione, avere buone letture e fare le scelte giuste. Servirà grande consistenza nelle basi del gioco: concentrarci difensivamente sui giocatori della Virtus che producono vantaggio, non solo segnando ma anche creando per i compagni, ed allo stesso tempo in attacco non fare troppe palle perse non forzate”.

Virtus Bologna - UNAHOTELS Reggio Emilia: dove vederla in diretta

Virtus Bologna - UNAHOTELS Reggio Emilia, posticipo di serie A, si gioca domani - lunedì 22 aprile - ore 20.30. Diretta streaming / tv su DAZN.