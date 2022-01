L'allarme della Lega Basket: "Lasciati soli dal Governo"

"Lasciati soli dal Governo": è questo in sintesi il pensiero del presidente della Lega Basket Serie A, Umberto Gandini, che sul Sole24Ore di oggi ha sottolineato l’assenza di un appoggio adeguato dall'esecutivo Draghi in questi mesi di emergenza sanitaria: “Quello che non capisco è perchè c'è una discriminazione quando la politica tratta un imprenditore nella sua veste di imprenditore sportivo. Come se fosse una diminutio. Noi in questi anni non ci siamo ferma­ti, abbiamo continuato a giocare sostenendo i costi sanitari e so­prattutto accettando riduzioni di pubblico consistenti. Oggi viag­giamo al 35% di capienza. In cam­bio, però, mentre altri settori han­no ricevuto un indennizzo per le perdite derivanti da queste limita­zioni, noi abbiamo ricevuto poco o nulla", il grido di dolore di Gandini.

"Per le spese sani­tarie, come tamponi e disinfezioni, aspettiano di incassare 3 milioni - ha aggiunto Gandini -. Mentre l'unico provvedimento che ha funzionato è stato il credito d'imposta sulle sponsorizzazioni che valeva 90 milioni nel 2020 e 90 nel 2021, e che è stato riproposto per il primo trimestre 2022 per 20 milioni. Ma anche qui si tratta di una defisca­lizzazione, non di aiuti pubblici di­retti. Nell'ultimo decreto ristori su 1,6 miliardi di aiuti allo sport sono stati riservati circa 100 milioni e al­lo sport professionistico, le bricio­le. Ho l'impressione che per non volersi occupare della Serie A di calcio si sia finito per abbandonare a se stesso tutto lo sport di vertice italiano. E questo è inaccettabile".