Lietkabelis Panevezys – Reyer Venezia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Settimana delicata in casa Reyer Venezia: dopo il ko di Brindisi, in campionato, la società ha deciso di esonerare coach De Raffaele dopo 13 anni di collaborazione (lo scorso gennaio al Taliercio festeggiate le sue 400 panchine con la Reyer). Domani sera in Eurocup in panchina ci sarà l'assistant coach Tucci, in attesa della nomina di un nuovo allenatore. Per la Reyer in Europa sono tre le sconfitte consecutive in trasferta: bisogna invertire la tendenza e risalire in classifica, nonostante un record positivo (7-6) e due sole partite dal primo posto. Ad ospitare Venezia saranno i lituani del Lietkabelis reduci da due vittorie in fila e il cui record di 6-7 li pone all'ultimo posto valido per i play-off, ma che ci fa capire il grande equilibrio del gruppo A. Il capo allenatore Nenad Canak ha ritrovato Gediminas Orelik, ala di due metri con mani morbide sia dalla media sia dalla lunga distanza e trascinatore emotivo della squadra. Jamel Morris e Kristian Kullamae sono le due guardie che si dividono i compiti in maniera differente: l'americano ha più responsabilità nel costruire il gioco e può prendersi libertà al tiro quando non mancano le soluzioni; l'estone presenzia maggiormente all'interno dell'area sia a rimbalzo sia in fase realizzativa, ma può essere utilizzato anche come arma dai 6.75 metri. Nel quintetto base parte il giovanissimo e promettente Paulius Murauskas che viene però prontamente rimpiazzato da Gyorgy Goloman, ala forte con dimensione limitata al pitturato ma che ben si accoppia con il centro Nikola Popovic per difendere il ferro. In uscita dal pino, Stefan Peno ha discrete doti di playmaking alternate ad una fase realizzativa altalenante; al suo fianco il classe 2002 Mantas Rubstavicius, una guardia che predilige la penetrazione nel traffico e la ricerca del contatto per guadagnare tiri a cronometro fermo. Il ruolo di sesto uomo vero e proprio è dell'esterno Vytenis Lipkevicius, il quale sfrutta la sua vena realizzativa per alzare il dato dei punti di una compagine non propriamente prolifica; infine Gabrielius Maldunas conclude le rotazioni da backup nel ruolo di centro mostrando tenacia a rimbalzo e una difesa consistente sebbene a volte troppo impulsiva. Andamento negativo in campionato dove è arrivata la terza sconfitta consecutiva – questa volta in casa 94-103 contro il Siauliai – e un record di 10-8 che li porta al sesto posto in classifica.

Lietkabelis Panevezys – Reyer Venezia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Lietkabelis Panevezys – Reyer Venezia, gara di Eurocup in programma domani, mercoledì 8 febbraio, alle ore 18, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su Eleven Sports.