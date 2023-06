Serie A2, la Giorgio Tesi Group Pistoia chiude il confronto con Torino ed è promossa in LBA

Adesso è tutto vero, la Giorgio Tesi Group Pistoia Basket è in LBA. Lo riporta sul sito ufficiale l'ufficio stampa del club toscano.

Quando mancano pochi giorni alla ricorrenza del decennale per il trionfo del 2013, i biancorossi riescono in una nuova impresa espugnando il Pala Gianni Asti di Torino, 61-73 il finale, al termine di un match condotto dall’inizio alla fine e nonostante l’espulsione di Zach Copeland al minuto 26′.

Una vittoria che permette a Pistoia Basket di chiudere la serie del tabellone argento e di volare di nuovo in Serie A.

Una gioia incontenibile per la società, per lo staff tecnico, per la squadra, per tutta la dirigenza e per la tifoseria che ha seguito, a pieno regime, la tre giorni piemontese e per i caroselli iniziati nel centro storico di Pistoia.

Il coronamento di un percorso incredibile, visto che la Giorgio Tesi Group non era certo fra le favorite per la promozione, ma che col passare delle settimane ha capito che poteva fare la voce grossa.

E poi le serie playoff con Piacenza e Cantù che hanno dato consapevolezza dei mezzi di questo gruppo straordinario e coronato il lavoro di due anni con coach Nicola Brienza in panchina.

Un ritorno dal Piemonte davvero dolcissimo, da segnalare anche il premio di Mvp della finale per Jordon Varnado, autore di una gara-4 pazzesca, da condividere con tutta la città.

A tre anni dall'autoretrocessione, decisa con grande coraggio, a causa della pandemia, il club di Pistoia torna cosi nella massima serie a completamento di un percorso fatto di solidi ma decisi piccoli passi. L'ultimo dei quali ha il sapore della vittoria