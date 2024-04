Serie A2, chiusa la fase a orologio: i verdetti, il tabellone Playoff e la Fase Salvezza

Si è conclusa la Fase ad Orologio del Campionato di Serie A2 di basket maschile e con essa tutti i verdetti della Regular Season.



Di seguito i risultati delle gare della 10^ giornata della fase a orologio della Serie A2 Old Wild West 2023/24, 32° e ultimo turno della stagione regolare, le classifiche finali dei gironi Verde e Rosso, i verdetti finali e la presentazione di Playoff e fase Salvezza.

Retrocedono in Serie B Nazionale Novipiù Monferrato Basket e Agribertocchi Orzinuovi, il resto è tutto da determinare. Vediamo i dettagli

SERIE A2 Risultati 10° giornata, 32° di Regular Season

Novipiù Monferrato-Umana Chiusi 88-99

Moncada Energy Agrigento-Agribertocchi Orzinuovi 86-80

Elachem Vigevano 1955-UEB Gesteco Cividale 76-77

Luiss Roma-HDL Nardò Basket 93-94

Gruppo Mascio Treviglio-Sella Cento 67-82

Wegreenit Urania Milano-RivieraBanca Basket Rimini 82-86 d. 1 t.s.

Ferraroni Juvi Cremona-UCC Assigeco Piacenza 75-93

Real Sebastiani Rieti-Pallacanestro Trieste 87-92

Reale Mutua Torino-Tezenis Verona 77-87

Acqua S.Bernardo Cantù-Apu Old Wild West Udine 78-65

Trapani Shark-Flats Service Fortitudo Bologna 81-69

Benacquista Assicurazioni Latina-Unieuro Forlì 87-89

CLASSIFICA FINALE GIRONE VERDE

Trapani Shark 58 29-3

Acqua S.Bernardo Cantù 46 23-9

Real Sebastiani Rieti 40 20-12

Reale Mutua Torino 40 20-12

Wegreenit Urania Milano 30 15-17

Ferraroni Juvi Cremona 28 14-18

Gruppo Mascio Treviglio 28 14-18

Elachem Vigevano 1955 22 11-21

Luiss Roma 18 9-23

Moncada Energy Agrigento 16 8-24

Benacquista Assicurazioni Latina 14 7-25

Novipiù Monferrato Basket 14 7-25

NOTA - Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte

I VERDETTI

Qualificate ai playoff: 1 Trapani Shark, 2 Acqua S.Bernardo Cantù, 3 Real Sebastiani Rieti, 4 Reale Mutua Torino, 5 Wegreenit Urania Milano, 6 Ferraroni Juvi Cremona, 7 Gruppo Mascio Treviglio, 8 Elachem Vigevano 1955

1 Trapani Shark, 2 Acqua S.Bernardo Cantù, 3 Real Sebastiani Rieti, 4 Reale Mutua Torino, 5 Wegreenit Urania Milano, 6 Ferraroni Juvi Cremona, 7 Gruppo Mascio Treviglio, 8 Elachem Vigevano 1955 Ammesse alla fase Salvezza : 9 Luiss Roma, 10 Moncada Energy Agrigento, 11 Benacquista Assicurazioni Latina

: 9 Luiss Roma, 10 Moncada Energy Agrigento, 11 Benacquista Assicurazioni Latina Retrocessa direttamente in Serie B Nazionale: 12 Novipiù Monferrato Basket

CLASSIFICA FINALE GIRONE ROSSO

Unieuro Forlì 52 26-6

Flats Service Fortitudo Bologna 44 22-10

Apu Old Wild West Udine 42 21-11

Tezenis Verona 40 20-12

Pallacanestro Trieste 36 18-14

RivieraBanca Basket Rimini 36 18-14

UEB Gesteco Cividale 34 17-15

UCC Assigeco Piacenza 32 16-16

Sella Cento 30 15-17

HDL Nardò Basket 26 13-19

Umana Chiusi 22 11-21

Agribertocchi Orzinuovi 20 10-22

I VERDETTI

Qualificate ai playoff : 1 Unieuro Forlì, 2 Flats Service Fortitudo Bologna, 3 Apu Old Wild West Udine, 4 Tezenis Verona, 5 Pallacanestro Trieste, 6 RivieraBanca Basket Rimini, 7 UEB Gesteco Cividale, 8 UCC Assigeco Piacenza

: 1 Unieuro Forlì, 2 Flats Service Fortitudo Bologna, 3 Apu Old Wild West Udine, 4 Tezenis Verona, 5 Pallacanestro Trieste, 6 RivieraBanca Basket Rimini, 7 UEB Gesteco Cividale, 8 UCC Assigeco Piacenza Ammesse alla fase Salvezza: 9 Sella Cento, 10 HDL Nardò Basket, 11 Umana Chiusi

9 Sella Cento, 10 HDL Nardò Basket, 11 Umana Chiusi Retrocessa direttamente in Serie B Nazionale: 12 Agribertocchi Orzinuovi

IL TABELLONE DEI PLAYOFF

Si hanno quarti, semifinale e finale per ogni tabellone, al meglio delle 5 gare (alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa). Le squadre vincitrici dei due tabelloni di playoff sono promosse in Serie A.



TABELLONE ARGENTO

Trapani Shark (1^ girone Verde) - UCC Assigeco Piacenza (8^ girone Rosso)

Tezenis Verona (4^ girone Rosso) - Wegreenit Urania Milano (5^ girone Verde)

Real Sebastiani Rieti (3^ girone Verde) - RivieraBanca Basket Rimini (6^ girone Rosso)

Flats Service Fortitudo Bologna (2^ girone Rosso) - Gruppo Mascio Treviglio (7^ girone Verde)

LE DATE

Sabato 4, lunedì 6, giovedì 9, sabato 11, martedì 14 maggio

TABELLONE ORO

Unieuro Forlì (1^ girone Rosso) - Elachem Vigevano 1955 (8^ girone Verde)

Reale Mutua Torino (4^ girone Verde) - Pallacanestro Trieste (5^ girone Rosso)

Apu Old Wild West Udine (3^ girone Rosso) - Ferraroni Juvi Cremona (6^ girone Verde)

Acqua S.Bernardo Cantù (2^ girone Verde) - UEB Gesteco Cividale (7^ girone Rosso)

LE DATE

Domenica 5, martedì 7, venerdì 10, domenica 12, mercoledì 15 maggio

FASE SALVEZZA

Le squadre classificate al 9^-10^-11^ posto dei rispettivi gironi (Verde e Rosso), al termine della stagione regolare (32 gare), disputano una fase Salvezza con gare di andata e ritorno (10 partite complessive, ogni squadra affronta tutte le altre); i punti ottenuti in questa fase si sommano con quelli totali ottenuti nella stagione regolare.



Viene composta una graduatoria unica tra le 6 squadre partecipanti alla fase Salvezza. Al termine della fase Salvezza le prime due classificate si qualificheranno al campionato di Serie A2 per la stagione 2024/25; le quattro squadre classificate dal 3° al 6° posto retrocederanno in Serie B Nazionale.

Il programma delle prime due giornate della fase Salvezza

1^ giornata (domenica 5 maggio):

Sella Cento - Benacquista Assicurazioni Latina

HDL Nardò - Moncada Energy Agrigento

Umana Chiusi - LUISS Roma

2^ giornata (mercoledì 8 maggio):

LUISS Roma - HDL Nardò

Moncada Energy Agrigento - Sella Cento

Benacquista Assicurazioni Latina - Umana Chiusi

Classifica iniziale fase Salvezza: