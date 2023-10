Serie A2, Fortitudo e Torino partono forte. I risultati della 1° giornata

A quasi cento giorni dalla disputa delle finali playoff che hanno regalato a Pistoia il salto in LBA la Serie A2 torna ad infiammare atleti e appassionati. E lo fa subito alla grande con una prima giornata densa di emozioni e significati.

Partiamo dal Girone Verde dove spiccano subito, come lo scorso anno del resto, Cantù e Torino. I primi guidati dal nuovo tecnico Cagnardi passano con autorevolezza sul parquet della Juvi Ferraroni Cremona. Torino, di contro, regola nettamente la Benacquista Latina.

Ma la partita più bella della serata, non a caso quella andata in diretta tv, è Treviglio-Urania Milano dove gli ospiti vincono nel supplementare al termine di 45 minuti combattutissimi. Parte forte, come da previsione, Trapani che espugna Vigevano. Belle vittorie esterne anche per la Sebastiani Rieti e per la Luiss Roma.

Nel Girone Rosso si candidano subito ad un ruolo da protagoniste Fortitudo Bologna e Unieuro Forlì vittoriose rispettivamente contro Umana Chiusi e Sella Cento. Belle partenze anche per Verona e Udine. Posticipato al 4 ottobre il match tra Pallacanestro Trieste e Agribertocchi Orzinuovi

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE VERDE 2023/24 - Risultati 1^ giornata

Ferraroni Juvi Cremona-Acqua S.Bernardo Cantù 87-90

Elachem Vigevano 1955-Trapani Shark 82-90

Novipiù Monferrato Basket-Luiss Roma 78-79

Moncada Energy Agrigento-Real Sebastiani Rieti 67-75

Reale Mutua Torino-Benacquista Assicurazioni Latina 87-71

Gruppo Mascio Treviglio-Wegreenit Urania Milano 88-92 d. 1 t.s.

Classifica:

Reale Mutua Torino 2 1-0

Trapani Shark 2 1-0

Real Sebastiani Rieti 2 1-0

Wegreenit Urania Milano 2 1-0

Acqua S.Bernardo Cantù 2 1-0

Luiss Roma 2 1-0

Novipiù Monferrato Basket 0 0-1

Ferraroni Juvi Cremona 0 0-1

Gruppo Mascio Treviglio 0 0-1

Elachem Vigevano 1955 0 0-1

Moncada Energy Agrigento 0 0-1

Benacquista Assicurazioni Latina 0 0-1



SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE ROSSO 2023/24 - Risultati 1^ giornata

UEB Gesteco Cividale-Tezenis Verona 66-72

Flats Service Fortitudo Bologna-Umana Chiusi 72-51

Sella Cento-Unieuro Forlì 61-78

UCC Assigeco Piacenza-RivieraBanca Basket Rimini 86-78

Nardò Basket-Apu Old Wild West Udine 79-84

Pallacanestro Trieste-Agribertocchi Orzinuovi posticipata al 04/10/2023 20:30

Classifica:

Flats Service Fortitudo Bologna 2 1-0

Unieuro Forlì 2 1-0

UCC Assigeco Piacenza 2 1-0

Tezenis Verona 2 1-0

Apu Old Wild West Udine 2 1-0

Pallacanestro Trieste 0 0-0

Agribertocchi Orzinuovi 0 0-0

Nardò Basket 0 0-1

UEB Gesteco Cividale 0 0-1

RivieraBanca Basket Rimini 0 0-1

Sella Cento 0 0-1

Umana Chiusi 0 0-1