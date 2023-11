Serie A2, Verona passa al PalaDozza e ferma il volo della Fortitudo

Nel fine settimana a cavallo tra sabato 25 e domenica 26 novembre si sono disputati i match validi per l'undicesima giornata della regular season del Campionato di Serie A2 di basket maschile.

Undicesima giornata che è anche l'ultima del girone di andata e che quindi inizia a dare una indicazione chiara su come sarà la lotta per essere promossi in Serie A e per non retrocedere in Serie B. Ecco tutto quello che è successo.

Nel Girone Verde continua il rullo compressore del Trapani Shark che batte in casa la Real Sebastiani Rieti e centra la vittoria numero dieci su undici match. E fa il vuoto. Alle sue spalle, infatti, cede Cantù sconfitta a Vigevano e riemergono Treviglio e Torino. Completano il quadro le vittorie della Novipiù Monferrato sull'Urania Milano e di Agrigento su Latina.

Nel Girone Rosso si è giocato il big match di giornata, quello del PalaDozza tra Fortitudo e Tezenis Verona. Hanno vinto i gialloblù determinando la prima sconfitta interna della squadra di Caja. Alle loro spalle vittorie importanti di Trieste e Udine che agganciano Forlì al secondo posto. Sale forte Nardò che piazza la settima vittoria consecutiva. Vittorie anche per Piacenza e Cento

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE VERDE 2023-2024 - Risultati 11^ giornata

Classifica Girone Verde

Trapani Shark 20 10-1

Gruppo Mascio Treviglio 16 8-3

Acqua S.Bernardo Cantù 16 8-3

Reale Mutua Torino 14 7-4

Real Sebastiani Rieti 12 6-5

Ferraroni Juvi Cremona 12 6-5

Wegreenit Urania Milano 12 6-5

Elachem Vigevano 1955 8 4-7

Moncada Energy Agrigento 8 4-7

Novipiù Monferrato Basket 6 3-8

Benacquista Assicurazioni Latina 4 2-9

Luiss Roma 4 2-9

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE ROSSO 2023/24 - Risultati 11^ giornata

Classifica Girone Rosso