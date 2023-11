Serie A2, Fortitudo Bologna e Trapani Shark non si fermano più

Se qualcuno aveva ancora dei dubbi dopo il nono turno della Regular Season del Campionato di Serie A2 se lo è tolto. Il torneo, ad oggi, ha due padroni, uno per girone, e si chiamano Trapani Shark Fortitudo Bologna. Tengono il passo rispettivamente l'Acqua San Bernardo Cantù e l'Unieuro Forlì ma il passo delle battistrada è davvero impetuoso.

Vediamo i dettagli.

Partiamo dal Girone Verde dove Trapani si aggiudica lo scontro diretto con la Reale Mutua Torino e la stacca di +4. Come detto tiene il passo Cantù che riparte dopo la sconfitta con Agrigento e regola l'ostica Sebastiani Rieti.

Alle loro spalle vittorie per Treviglio, che aggancia Torino e dell'Urania Milano, ottima quinta in classifica. Vittorie anche per Vigevano, che supera Agrigento e per la nuova Latina di Coach Sacco che batte a domicilio la Novipiù Monferrato.

Nel Girone Rosso ottava vittoria, su otto match, per la Fortitudo Bologna che al PalaDozza batte nettamente il Sella Cento. Alle sue spalle emerge l'Unieuro Forlì che dopo il k.o. di Verona torna a muovere la classifica. Classifica che viene mossa anche da Udine, Trieste e Verona appaiate al terzo posto a -4 della Fortitudo.

Vittoria anche per l'HDL Nardò che risale a grandi passi la classifica. In settimana recupero del match tra Flats Service Fortitudo Bologna e Apu Old Wild West Udine

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE VERDE 2023/24 - Risultati 9^ giornata

Classifica Girone Verde

Trapani Shark 16 8-1

Acqua S.Bernardo Cantù 14 7-2

Reale Mutua Torino 12 6-3

Gruppo Mascio Treviglio 12 6-3

Real Sebastiani Rieti 10 5-4

Ferraroni Juvi Cremona 10 5-4

Wegreenit Urania Milano 10 5-4

Elachem Vigevano 1955 6 3-6

Moncada Energy Agrigento 6 3-6

Benacquista Assicurazioni Latina 4 2-7

Luiss Roma 4 2-7

Novipiù Monferrato Basket 4 2-7



SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE ROSSO 2023/24 - Risultati 9^ giornata

Classifica Girone Rosso: