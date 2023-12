Trapani fuga decisiva, Fortitudo e Forlì appaiate: risultati ed highlights dopo la 17° giornata

L'ultimo turno del 2023 del Campionato di Serie A2 di basket maschile ha regalato a tifosi ed appassionati il solito intenso e piacevole spettacolo. Ecco tutto quello che è successo.

Nel GIRONE VERDE si sostanzia, in modo forse definitivo, la fuga del Trapani Shark che supera in casa Latina e approfittando dei k.o. di Cantù e Torino allunga a +8 il vantaggio creando un solco di fatto incolmabile per questa regular season.

Sale prepotente l'Urania Milano che proprio a Desio centro contro Cantù una vittoria storica. Completano il quadro le vittorie di Treviglio, Cremona e Luiss Roma.

Nel GIRONE ROSSO continua la fuga a due di Fortitudo Bologna e Unieuro Forlì che superano, non senza difficoltà, Orzinuovi e Piacenza. Tiene il passo la Apu Udine che chiude il 2023 lasciando imbattuto il PalaCarnera.

Torna al successo Trieste, che supera in casa Verona. Vittorie anche per Rimini e Nardò.

Serie A2, Risultati, Classifica ed Highlights

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE VERDE 2023/24 - Risultati 17^ giornata

Classifica GIRONE VERDE

Trapani Shark 32 16-1

S.Bernardo-Cinelandia Cantù 24 12-5

Reale Mutua Torino 24 12-5

Wegreenit Urania Milano 22 11-6

Real Sebastiani Rieti 20 10-7

Gruppo Mascio Treviglio 20 10-7

Ferraroni Juvi Cremona 18 9-8

Elachem Vigevano 1955 12 6-11

Moncada Energy Agrigento 10 5-12

Luiss Roma 10 5-12

Novipiù Monferrato Basket 8 4-13

Benacquista Assicurazioni Latina 4 2-15

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE ROSSO 2023/24 - Risultati 17^ giornata



Classifica GIRONE ROSSO

Flats Service Fortitudo Bologna 28 14-3

Unieuro Forlì 28 14-3

Apu Old Wild West Udine 26 13-4

Pallacanestro Trieste 24 12-4

Tezenis Verona 22 11-6

UCC Assigeco Piacenza 18 9-8

HDL Nardò Basket 16 8-9

Sella Cento 12 6-11

RivieraBanca Basket Rimini 10 5-12

UEB Gesteco Cividale 8 4-13

Agribertocchi Orzinuovi 6 3-14

Umana Chiusi 4 2-14

GLI HIGHLIGHTS