Trapani Shark macina record, la Fortitudo tiene a bada Forlì. Gli highlights della 19° giornata

A tre giornate dalla fine della Regular Season arriva il primo verdetto stagionale, il Trapani Shark con la vittoria contro il Gruppo Mascio Treviglio è matematicamente primo. I sei punti di vantaggio verso Cantù con in più il vantaggio dello scontro diretto lo rendono irraggiungibile.

Situazione diversa nel Girone Rosso dove il testa a testa tra Fortitudo Bologna vede la Effe avanti di due punti sull'Unieuro Forlì ma gli ultimi tre turni possono dire ancora molto.

Cosi come possono dire ancora molto anche per le piazze d'onore in vista della fase ad orologio. Piazze d'onore dove da un lato lottano Cantù, Torino e Rieti e dove dall'altro combattono Udine, Trieste e Verona.

Serratissima anche la lotta in fondo dove in vista del posizionamento finale tutte le squadre vendono cara la pelle a partire della Benacquista Latina che passa sul parquet di Vigevano e l'Umana Chiusi che supera a domicilio l'Agribertocchi Orzinuovi.

Serie A2, Risultati, Classifica ed Highlights

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE VERDE 2023/24 - Risultati 19^ giornata

Trapani Shark-Gruppo Mascio Treviglio 93-69

Wegreenit Urania Milano-Ferraroni Juvi Cremona 81-87

Acqua S.Bernardo Cantù-Moncada Energy Agrigento 85-71

Elachem Vigevano 1955-Benacquista Assicurazioni Latina 87-95

Real Sebastiani Rieti-Luiss Roma 81-72

Novipiù Monferrato Basket-Reale Mutua Torino 71-82

Classifica del GIRONE VERDE

Trapani Shark 36 18-1

Acqua S.Bernardo Cantù 28 14-5

Reale Mutua Torino 26 13-6

Real Sebastiani Rieti 24 12-7

Ferraroni Juvi Cremona 22 11-8

Wegreenit Urania Milano 22 11-8

Gruppo Mascio Treviglio 20 10-9

Elachem Vigevano 1955 14 7-12

Luiss Roma 12 6-13

Moncada Energy Agrigento 10 5-14

Novipiù Monferrato Basket 8 4-15

Benacquista Assicurazioni Latina 6 3-16

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE ROSSO 2023/24 - Risultati 19^ giornata

Apu Old Wild West Udine-Pallacanestro Trieste 87-83

RivieraBanca Basket Rimini-UEB Gesteco Cividale 67-69

Unieuro Forlì-Tezenis Verona 76-68

HDL Nardò Basket-Sella Cento 79-86 d. 1 t.s.

UCC Assigeco Piacenza-Flats Service Fortitudo Bologna 59-63

Umana Chiusi-Agribertocchi Orzinuovi 70-65

Classifica GIRONE ROSSO

Flats Service Fortitudo Bologna 32 16-3

Unieuro Forlì 30 15-4

Apu Old Wild West Udine 28 14-5

Pallacanestro Trieste 26 13-5

Tezenis Verona 24 12-7

UCC Assigeco Piacenza 18 9-10

HDL Nardò Basket 16 8-11

Sella Cento 14 7-12

UEB Gesteco Cividale 12 6-13

RivieraBanca Basket Rimini 12 6-13

Agribertocchi Orzinuovi 8 4-15

Umana Chiusi 6 3-15

GLI HIGHLIGHTS DELLA DICIANNOVESIMA GIORNATA