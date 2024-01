L'Unieuro Forlì aggancia la Fortitudo Bologna: il Trapani Shark fa corsa a se

La ventesima giornata della Regular Season del Campionato di Serie A2 di basket maschile passa agli archivi per l'ennesimo colpo di scena. Colpo di scena che, as usual, si sostanzia nel Girone Rosso dove l'Unieuro Forlì aggancia di nuovo in vetta la Fortitudo Bologna.

L'aggancio, anche se la Effe è avanti per differenza canestri, è frutto del combinato disposto del k.o. della Fortitudo a Cento e della vittoria di Forlì in casa contro Chiusi. Si avvicina a grandi passi Udine che ora è a meno 2 mentre Trieste, di nuovo k.o., contro Cividale in grande serie positiva e viene agganciata al quarto posto da Verona. In coda importante vittoria per Rimini.

Niente di nuovo sotto il sole, invece, nel Girone Verde dove il Trapani Sharks espugna anche il parquet della Reale Mutua Torino. Fattore di cui approfitta la Pallacanestro Cantù che espugna il PalaSojurner di Rieti e centra la qualificazione matematica alla Final Four della Coppa Italia.

Completano il quadro le vittorie di Luiss Roma su Urania Milano, Ferraroni Juvi Cremona su Gruppo Mascio Treviglio, Novipiù Monferrato in casa della Benacquista Latina ed Elachem Vigevano in casa della Fortitudo Agrigento.

Serie A2, Risultati, Classifica ed Highlights

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE VERDE 2023/24 - Risultati 20^ giornata

Classifica GIRONE VERDE:

Trapani Shark 38 19-1

Acqua S.Bernardo Cantù 30 15-5

Reale Mutua Torino 26 13-7

Real Sebastiani Rieti 24 12-8

Ferraroni Juvi Cremona 24 12-8

Wegreenit Urania Milano 22 11-9

Gruppo Mascio Treviglio 20 10-10

Elachem Vigevano 1955 16 8-12

Luiss Roma 14 7-13

Moncada Energy Agrigento 10 5-15

Novipiù Monferrato Basket 10 5-15

Benacquista Assicurazioni Latina 6 3-17

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE ROSSO 2023/24 - Risultati 20^ giornata

Classifica Girone Rosso

Flats Service Fortitudo Bologna 32 16-4

Unieuro Forlì 32 16-4

Apu Old Wild West Udine 30 15-5

Pallacanestro Trieste 26 13-6

Tezenis Verona 26 13-7

UCC Assigeco Piacenza 18 9-11

Sella Cento 16 8-12

HDL Nardò Basket 16 8-12

UEB Gesteco Cividale 14 7-13

RivieraBanca Basket Rimini 14 7-13

Agribertocchi Orzinuovi 8 4-16

Umana Chiusi 6 3-16

GLI HIGHLIGHTS