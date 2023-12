Serie A2, parte il girone di ritorno: risultati, classifica ed highlights

Scatta il girone di ritorno del Campionato di Serie A2 di basket maschile e scatta, fondamentalmente, da dove ci eravamo lasciati nell'ultima di andata. Vediamo i dettagli. Partiamo del Girone Verde

dove la corazzata dei Trapani Shark prosegue il cammino con 11 vittorie e una sola sconfitta.

Vittima di giornata la Elachem Vigevano sconfitta con un netto 93-67. Alle sue spalle riemerge la Pallacanestro Cantù che vince il derby con la Ferraroni Juvi Cremona e complice la sconfitta di Treviglio con l'Urania Milano resta solo al secondo posto.

Risale anche la Reale Mutua Torino che batte, dopo un supplementare, la Benacquista Latina. Chiudo il cartellone le vittorie di Luiss Roma e Real Sebastiani Rieti.

Nel Girone Rosso riprende la marcia della Fortitudo Bologna che batte, nettamente, a domicilio l'Umana Chiusi. Alle sue spalle tiene botta un terzetto composto da Unieuro Forlì, Pallacanestro Trieste e Apu Old Wild West Udine, tutte vittoriose. Sale bene in classifica anche la Tezenis Verona, vincente contro Cividale in diretta tv nazionale. Terza vittoria stagionale, infine, per la RivieraBanca Rimini.

Si torna in campo mercoledì 6 dicembre per il turno infrasettimanale.

Serie A2, risultati, classifica ed highligths

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE VERDE 2023/24 - Risultati 12^ giornata

Wegreenit Urania Milano-Gruppo Mascio Treviglio 81-79

Luiss Roma-Novipiù Monferrato Basket 79-74

Benacquista Assicurazioni Latina-Reale Mutua Torino 79-83 d. 1 t.s.

Trapani Shark-Elachem Vigevano 1955 93-67

Real Sebastiani Rieti-Moncada Energy Agrigento 85-84

Acqua S.Bernardo Cantù-Ferraroni Juvi Cremona 96-92

Classifica Girone Verde

Trapani Shark 22 11-1

Acqua S.Bernardo Cantù 18 9-3

Reale Mutua Torino 16 8-4

Gruppo Mascio Treviglio 16 8-4

Wegreenit Urania Milano 14 7-5

Real Sebastiani Rieti 14 7-5

Ferraroni Juvi Cremona 12 6-6

Elachem Vigevano 1955 8 4-8

Moncada Energy Agrigento 8 4-8

Luiss Roma 6 3-9

Novipiù Monferrato Basket 6 3-9

Benacquista Assicurazioni Latina 4 2-10

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE ROSSO 2023/24 - Risultati 12^ giornata

Tezenis Verona-UEB Gesteco Cividale 80-71

Unieuro Forlì-Sella Cento 82-62

Apu Old Wild West Udine-HDL Nardò Basket 79-57

Umana Chiusi-Flats Service Fortitudo Bologna 75-82

Agribertocchi Orzinuovi-Pallacanestro Trieste 69-87

RivieraBanca Basket Rimini-UCC Assigeco Piacenza 83-78

Classifica Girone Rosso