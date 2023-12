Serie A2, Forlì aggancia la Fortitudo. Trapani inarrestabile: risultati, classifica ed highlights

Turno infrasettimanale per la Serie A2 Old Wild West che alla vigilia del Ponte dell'Immacolata mette in cartellone un turno, il tredicesimo della serie, davvero intenso ed appassionante.

Un turno che peraltro deve ancora chiudersi e lo farà, alla grande, con la sfida tra Flats Service Fortitudo Bologna e RivieraBanca Basket Rimini posticipata al 07 dicembre con palla a due alle 20:30.

Il Girone Verde

Nel frattempo, le altre iscritte al campionato si sono date battaglia. E che battaglia. Nel Girone Verde, al netto della fuga, inarrestabile dei Trapani Sharks che passano sul parquet della Novipiù Monferrato emerge con forza la S.Bernardo Cinelandia Cantù che passa a Treviglio affossando una diretta concorrente.

Bella vittoria anche per la Reale Mutua Torino contro la Real Sebastiani Rieti e soprattutto dell'Urania Milano che ora è al quarto posto. Completano il quadro le vittorie di Luiss Roma e Ferraroni Juvi Cremona.

Il Girone Rosso

Nel Girone Rosso bella impresa dell'Unieuro Forlì che batte, dopo due supplementari, a domicilio, l'HDL Nardò e almeno per una notte raggiunge in vetta la Fortitudo Bologna ma con un match in più in carniere.

Alle loro spalle sconfitta pesante per Udine a Piacenza. Ne approfitta la Tezenis Verona che passa a Cento e sale al terzo posto. Completa il quadro la vittoria di Orzinuovi su Cividale. Rinviato al 24 gennaio 2024 il match tra Pallacanestro Trieste ed Umana Chiusi

Serie A2, risultati 13° Giornata: Classifice Girone Rosso e Girone Verde

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE VERDE 2023/24 - Risultati 13^ giornata

Gruppo Mascio Treviglio-S.Bernardo Cinelandia Cantù 69-75

Reale Mutua Torino-Real Sebastiani Rieti 86-84

Ferraroni Juvi Cremona-Benacquista Assicurazioni Latina 90-76

Novipiù Monferrato Basket-Trapani Shark 67-78

Moncada Energy Agrigento-Wegreenit Urania Milano 63-65

Elachem Vigevano 1955-Luiss Roma 61-71

Classifica di Girone Verde

Trapani Shark 24 12-1

S.Bernardo-Cinelandia Cantù 20 10-3

Reale Mutua Torino 18 9-4

Wegreenit Urania Milano 16 8-5

Gruppo Mascio Treviglio 16 8-5

Real Sebastiani Rieti 14 7-6

Ferraroni Juvi Cremona 14 7-6

Luiss Roma 8 4-9

Moncada Energy Agrigento 8 4-9

Elachem Vigevano 1955 8 4-9

Novipiù Monferrato Basket 6 3-10

Benacquista Assicurazioni Latina 4 2-11

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE ROSSO 2023/24 - Risultati 13^ giornata

UEB Gesteco Cividale-Agribertocchi Orzinuovi 71-75

Sella Cento-Tezenis Verona 78-85

UCC Assigeco Piacenza-Apu Old Wild West Udine 69-67

HDL Nardò Basket-Unieuro Forlì 107-114 d. 2 t.s.

Flats Service Fortitudo Bologna-RivieraBanca Basket Rimini posticipata al 07/12/2023 20:30 - Diretta streaming per abbonati su LNP PASS

Pallacanestro Trieste-Umana Chiusi rinviata al 24/01/2024 20:00

Classifica Girone Rosso

Flats Service Fortitudo Bologna 20 10-2

Unieuro Forlì 20 10-3

Pallacanestro Trieste 18 9-3

Tezenis Verona 18 9-4

Apu Old Wild West Udine 18 9-4

HDL Nardò Basket 14 7-6

UCC Assigeco Piacenza 12 6-7

Sella Cento 10 5-8

RivieraBanca Basket Rimini 6 3-9

UEB Gesteco Cividale 6 3-10

Agribertocchi Orzinuovi 6 3-10

Umana Chiusi 4 2-10

Gli Highlights e la Top 10 della 13° Giornata