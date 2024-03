Serie A2, Torino interrompe l'imbattibilità interna di Forlì: Trapani inarrestabile

Si ferma a 13 la striscia di vittorie casalinghe per l'Unieuro Forlì, che, per la prima volta in campionato, cade fra le mura amiche per mano della Reale Mutua Torino. Decisivo il secondo tempo, con Torino ad aumentare l'intensità e a mettere il match sul piano fisico.

Ne approfitta la Apu Udine che contro Cremona centra la quarta vittoria consecutiva e si porta a sei punti dalla vetta. Raggiungendo peraltro la Fortitudo Bologna che viene sconfitta in casa dalla Sebastiani Rieti.



Non conosce tregua, invece, la dittatura dei Trapani Shark che arrivano alla vittoria numero 24 su 26 partite. Alle sua spalle perde contatto Cantù che con l'Umana Chiusi incappa nella seconda sconfitta consecutiva.

Da segnalare la bella vittoria esterna di Urania Milano e quelle interne di Trieste, Piacenza, Cividale, Nardò e Rimini. Completano il quadro i successi di Cento.

FASE A OROLOGIO SERIE A2: RISULTATI E CLASSIFICA

SERIE A2 OLD WILD WEST FASE A OROLOGIO 2023/24 - Risultati 5^ giornata (27° turno stagione regolare)

Sella Cento-Moncada Energy Agrigento 82-70

UCC Assigeco Piacenza-Luiss Roma 95-81

UEB Gesteco Cividale-Benacquista Assicurazioni Latina 75-58

HDL Nardò Basket-Novipiù Monferrato 100-80

Tezenis Verona-Wegreenit Urania Milano 89-93 d. 1 t.s.

Agribertocchi Orzinuovi-Trapani Shark 83-93

RivieraBanca Basket Rimini-Elachem Vigevano 1955 82-72

Pallacanestro Trieste-Gruppo Mascio Treviglio 86-76

Apu Old Wild West Udine-Ferraroni Juvi Cremona 86-68

Flats Service Fortitudo Bologna-Real Sebastiani Rieti 70-76

Umana Chiusi-Acqua S.Bernardo Cantù 75-65

Unieuro Forlì-Reale Mutua Torino 69-78

Classifica girone Verde:

Trapani Shark 48 24-2

Reale Mutua Torino 38 19-7

Acqua S.Bernardo Cantù 38 19-8

Real Sebastiani Rieti 34 17-10

Wegreenit Urania Milano 28 14-13

Ferraroni Juvi Cremona 24 12-14

Gruppo Mascio Treviglio 22 11-15

Elachem Vigevano 1955 20 10-17

Luiss Roma 18 9-17

Moncada Energy Agrigento 12 6-21

Novipiù Monferrato Basket 12 6-21

Benacquista Assicurazioni Latina 10 5-21

Classifica girone Rosso:

Unieuro Forlì 44 22-5

Apu Old Wild West Udine 38 19-7

Flats Service Fortitudo Bologna 38 19-7

Tezenis Verona 34 17-10

Pallacanestro Trieste 32 16-11

RivieraBanca Basket Rimini 24 12-14

Sella Cento 24 12-14

UCC Assigeco Piacenza 24 12-15

UEB Gesteco Cividale 22 11-15

HDL Nardò Basket 22 11-16

Agribertocchi Orzinuovi 16 8-19

Umana Chiusi 14 7-19

