I Blacks Faenza non si fermano più: tesserato un playmaker di altissimo livello

I Blacks Faenza tesserano Alberto Fragonara, playmaker scelto per portare qualità e freschezza in un ruolo chiave che ha già mostrato di saper interpretare molto bene nonostante la giovane età. I suoi 22 anni non devono infatti ingannare, perché in carriera ha già maturato importanti e formative esperienze cestistiche come quella della scorsa stagione ai Legnano Knights in B...