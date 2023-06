Serie B, presentata la Poule Promozione di Ferrara: date, calendario, come vederla in tv e streaming

La Sala dell’Arengo del Comune di Ferrara ha ospitato la presentazione delle Finali di Serie B Old Wild West 2023, che si terranno nella città estense, alla Giuseppe Bondi Arena, da venerdì 16 a domenica 18 giugno.

Sono intervenuti Andrea Maggi, assessore allo Sport del Comune di Ferrara, Francesco Maiorana, vicepresidente vicario di Lega Nazionale Pallacanestro, ed i rappresentanti delle quattro squadre finaliste.

“Ringrazio Ferrara e le Società del territorio - ha spiegato Maiorana - per aver dato la disponibilità ad organizzare quest’evento: è una sede importante per un evento di questo genere. Sono un assertore convinto del connubio tra sport, cultura e interesse economico; lo sport è ricco di valori, apprezzo molto lo spirito con il quale il Comune ha voluto ospitare quest’evento. Il campionato di Serie B ha 64 squadre partecipanti, è molto logorante; arrivano alle Finali solamente le squadre con valori importanti, è un percorso difficile e impegnativo".

E ancora: "Non è importante solo il talento, ma anche l’organizzazione del lavoro, come dimostrato dalle Società qualificate: Orzinuovi è vincitrice di Supercoppa e Coppa Italia, Vigevano e Rieti partecipanti alla Coppa, la Luiss è un unicum dello sport italiano per la sua organizzazione che abbina sport e Università".

"LNP - conclude il vicepresidente vicario di Lega Nazionale Pallacanestro - si vuole proporre come Lega di tutte le associate, con la stessa attenzione per tutti i campionati: l’obiettivo è valorizzare quest’evento, come merita. Siamo convinti che sarà un successo, con un approccio positivo da parte dei tifosi, anche a livello di biglietteria”.

IL PROGRAMMA DELLA POULE PROMOZIONE

Alla Poule promozione partecipano le vincitrici dei quattro tabelloni Playoff di Serie B Old Wild West 2022-2023 Di seguito le quattro qualificate:

Elachem Vigevano 1955 (vincente Tabellone 1);

Agribertocchi Orzinuovi (vincente Tabellone 2);

Real Sebastiani Rieti (vincente Tabellone 3);

Luiss Roma (vincente Tabellone 4).

Le 4 squadre si incontrano con la formula del girone all'italiana, con questo calendario. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su LNP Pass Live

1^ giornata - Venerdì 16 giugno

Ore 18.00 - Elachem Vigevano 1955-Agribertocchi Orzinuovi

Ore 20.30 - Real Sebastiani Rieti-Luiss Roma

2^ giornata - Sabato 17 giugno

Ore 18.00 - Vincente Vigevano/Orzinuovi - vincente Real Sebastiani Rieti/Luiss Roma

Ore 20.30 - Perdente Vigevano/Orzinuovi - perdente Real Sebastiani Rieti/Luiss Roma

3^ giornata - Domenica 18 giugno

Ore 16.30 - Vincente Vigevano/Orzinuovi - perdente Real Sebastiani Rieti/Luiss Roma

Ore 19.00 - Vincente Real Sebastiani Rieti/Luiss Roma - perdente Vigevano/Orzinuovi

Al termine delle tre giornate, le prime due squadre in classifica del raggruppamento sono promosse in Serie A2 per la stagione 2023/24.