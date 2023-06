Serie B, i risultati della prima giornata della Poule Promozione di Ferrara

Questi i risultati della prima giornata, giocata venerdì 16 giugno, delle Finali della Poule Promozione della Serie B Old Wild West 2023 in programma a Ferrara alla Giuseppe Bondi Arena.



La competizione è strutturata con la formula del girone all'italiana. Al termine delle tre giornate, le prime due squadre in classifica del raggruppamento sono promosse in Serie A2 per la stagione 20232024.

1^ giornata - Venerdì 16 giugno

Elachem Vigevano 1955-Agribertocchi Orzinuovi 76-64

Real Sebastiani Rieti–LUISS Roma 65-69

La Classifica della Poule Promozione

Elachem Vigevano 1955 2 1-0

LUISS Roma 2 1-0

Real Sebastiani Rieti 0 0-1

Agribertocchi Orzinuovi 0 0-1

Questo il programma dei prossimi turni:

2^ giornata - Sabato 17 giugno

Ore 18.00 - Elachem Vigevano 1955-LUISS Roma

Ore 20.30 - Agribertocchi Orzinuovi-Real Sebastiani Rieti

3^ giornata - Domenica 18 giugno