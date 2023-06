Serie B, i risultati dell'ultima giornata della Poule Promozione: tutti i verdetti

Sono la Elachem Vigevano e la Luiss Basket Roma le due squadre promosse in Serie A2 Old Wild West dopo la tre giorni della Poule Promozione in programma alla Giuseppe Bondi Arena di Ferrara, nei giorni a cavallo tra il 16 e il 18 giugno.

All'ultima e decisiva giornata del girone all'italiana la classifica vedeva in testa la Luiss Roma con 4 punti, due vittorie su due, Elachem Vigevano ed Agribertocchi Orzinuovi appaiate a 2 punti e Real Sebastiani Rieti fanalino di coda con 0 punti.

Nel primo match della terza giornata Vigevano ha superato 73-67 Rieti chiudendo matematicamente il discorso promozione grazie alla miglior differenza canestri. Vittoria meritata per i lomellini, sempre avanti nel punteggio, con 15 punti di Rossi, 14 di Laudoni e 13 di Peroni. Per RIeti 18 di Chinellato.

Nel secondo match, quello tra Luiss Roma e Agribertocchi Orzinuovi, si è assistito ad una sfida al cardiopalma. I lombardi dovevano vincere di +11 per scavalcare i capitolini e conquistare la A2.

La vittoria è arrivata, ma con un solo punti di scarto, e così i ragazzi di Coach Paccariè hanno potuto festeggiare una incredibile e storica promozione nella seconda categoria nazionale di basket maschile.

Il tabellino di ELAchem Vigevano 1955 - Real Sebastiani Rieti 73-67 (25-15, 16-18, 18-20, 14-14)

ELAchem Vigevano 1955: Filippo Rossi 15 (4/9, 1/5), Stefano Laudoni 14 (6/7, 0/3), Michele Peroni 13 (2/4, 3/13), Kristofers Strautmanis 10 (2/2, 2/2), V.j. alberto Benites 9 (1/2, 1/3), Giovanni Ragagnin 6 (0/0, 2/3), Giorgio Broglia 4 (1/4, 0/1), Jacopo Mercante 2 (0/1, 0/2), Nicolò Tagliavini 0 (0/0, 0/0), Francesco Spaccasassi 0 (0/0, 0/0), Edoardo Pisati 0 (0/0, 0/0), Lorenzo D'alessandro 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 14 / 24 - Rimbalzi: 34 7 + 27 (Giorgio Broglia 8) - Assist: 20 (Filippo Rossi 7)



Real Sebastiani Rieti: Riccardo Chinellato 18 (7/13, 0/1), Simone Tomasini 12 (2/6, 2/5), Alessandro Paesano 11 (4/7, 1/1), Lorenzo Piccin 6 (1/4, 1/5), Franko Bushati 6 (0/0, 2/6), Marco Contento 6 (3/4, 0/3), Alessandro Ceparano 4 (2/3, 0/2), Alessio Mazzotti 4 (1/2, 0/0), Ferdinando Matrone 0 (0/0, 0/0), Nicola Mastrangelo 0 (0/2, 0/1), Gianluca Frattoni 0 (0/0, 0/0), Samuele Valente 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 9 / 18 - Rimbalzi: 38 9 + 29 (Riccardo Chinellato 13) - Assist: 17 (Riccardo Chinellato 7)

Il tabellino di Luiss Roma - Agribertocchi Orzinuovi 78-79 (27-22, 16-17, 14-25, 21-15)

Luiss Roma: Marco Pasqualin 16 (3/3, 2/6), Matteo Fallucca 15 (1/4, 4/9), Domenico D'argenzio 13 (3/4, 2/5), Giovanni Allodi 11 (4/6, 0/0), Riccardo Murri 9 (3/4, 1/4), Marco Legnini 8 (1/3, 2/4), Cesare Barbon 3 (0/0, 1/2), Matija Jovovic 3 (1/6, 0/0), Giorgio Di bonaventura 0 (0/0, 0/0), Alessandro Perotti 0 (0/2, 0/0), Giuseppe Invernizzi 0 (0/0, 0/0), Davide Tolino 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 10 / 21 - Rimbalzi: 35 11 + 24 (Giovanni Allodi 11) - Assist: 19 (Matteo Fallucca, Riccardo Murri 4)



Agribertocchi Orzinuovi: Marco Planezio 15 (0/3, 3/6), Nicolas Alessandrini 13 (4/8, 1/3), Mattia Da campo 12 (3/7, 1/5), Giovanni Gasparin 11 (2/3, 1/3), Filippo Gallo 9 (0/1, 3/5), Ennio Leonzio 8 (0/1, 2/7), Emanuele Trapani 7 (1/1, 0/2), Alessandro Procacci 4 (2/3, 0/0), Emanuele Carnevale 0 (0/0, 0/0), Riziero Ponziani 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 22 / 26 - Rimbalzi: 32 10 + 22 (Giovanni Gasparin 9) - Assist: 20 (Ennio Leonzio, Alessandro Procacci 4)

3^ giornata - Domenica 18 giugno

Elachem Vigevano 1955-Real Sebastiani Rieti 73-67

LUISS Roma–Agribertocchi Orzinuovi 78-79

Classifica: