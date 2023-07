Supercoppa Serie A2, formula, gironi, calendario e albo d'oro del torneo targato LNP

La LNP, Lega Nazionale Pallacanestro rende noti con una nota di stampa i gironi, il calendario e l formula di svolgimento della Supercoppa LNP Old Wild West 2023, relativa alle formazioni iscritte al campionato di Serie A2.

I GIRONI - Le 24 squadre della Serie A2 2023/24 sono divise in 8 gironi da 3 squadre ciascuno.

Girone A – Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù, Novipiù Monferrato Basket, Reale Mutua Basket Torino

Girone B – Gruppo Mascio Blu Basket Treviglio, Wegreenit Urania Milano, Ferraroni Juvi Cremona

Girone C – Tezenis Scaligera Verona, Agribertocchi Pall. Orzinuovi, Elachem Nuova Pall. Vigevano 1955

Girone D – Unieuro Pall. 2.015 Forlì, RivieraBanca RBR Rimini, Umana San Giobbe Chiusi

Girone E – Pallacanestro Trieste, Apu Old Wild West Udine, UEB Gesteco Cividale

Girone F – Flats Service Fortitudo Bologna, Benedetto XIV Cento, UCC Assigeco Piacenza

Girone G – Trapani Shark, Moncada Energy Fortitudo Agrigento, Nardò Basket

Girone H – Real Sebastiani Rieti, Benacquista Assicurazioni Latina Basket, Luiss Roma

FORMULA - La fase di qualificazione è strutturata su tre giornate di sola andata, con due partite per ogni squadra. Le 8 vincenti dei gironi accedono ai quarti di finale, in gara unica, sul campo delle 4 migliori prime classificate, abbinate alle altre 4 prime, con criteri di vicinorietà. Le 4 vincenti accedono alla Final Four, in sede da stabilire.

CALENDARIO - Fase di qualificazione: sabato 9, martedì 12, venerdì 15 settembre. In questa fase è consentito, con accordo fra le Società, giocare le gare di qualificazione in un triangolare con sede unica. Quarti di finale: martedì 19 settembre Final Four: sabato 23 e domenica 24 settembre

Girone A

Prima giornata: Novipiù Monferrato-Reale Mutua Torino

Seconda giornata: Reale Mutua Torino-Acqua S.Bernardo Cantù

Terza giornata: Acqua S.Bernardo Cantù-Novipiù Monferrato

Girone B

Prima giornata: Wegreenit Urania Milano-Ferraroni Juvi Cremona

Seconda giornata: Ferraroni Juvi Cremona-Gruppo Mascio Treviglio

Terza giornata: Gruppo Mascio Treviglio-Wegreenit Urania Milano

Girone C

Prima giornata: Agribertocchi Orzinuovi-Elachem Vigevano

Seconda giornata: Elachem Vigevano-Tezenis Verona

Terza giornata: Tezenis Verona-Agribertocchi Orzinuovi

Girone D

Prima giornata: RivieraBanca Rimini-Umana Chiusi

Seconda giornata: Umana Chiusi-Unieuro Forlì

Terza giornata: Unieuro Forlì-RivieraBanca Rimini

Girone E

Prima giornata: Old Wild West Udine-Gesteco Cividale

Seconda giornata: Gesteco Cividale-Pallacanestro Trieste

Terza giornata: Pallacanestro Trieste-Old Wild West Udine

Girone F

Prima giornata: Benedetto XIV Cento-Assigeco Piacenza

Seconda giornata: Assigeco Piacenza-Flats Service Fortitudo Bologna

Terza giornata: Flats Service Fortitudo Bologna-Benedetto XIV Cento

Girone G

Prima giornata: Moncada Energy Agrigento-Nardò Basket

Seconda giornata: Nardò Basket-Trapani Shark

Terza giornata: Trapani Shark-Moncada Energy Agrigento

Girone H

Prima giornata: Benacquista Assicurazioni Latina-Luiss Roma

Seconda giornata: Luiss Roma-Real Sebastiani Rieti

Terza giornata: Real Sebastiani Rieti-Benacquista Assicurazioni Latina

Albo d’oro della SUpercoppa LNP