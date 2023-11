Ludwigsburg - Dinamo Sassari: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Torna subito in campo la Dinamo, che a 48 ore di distanza dal match di Varese affronta questa sera in Germania Ludwigsburg, vecchia conoscenza nelle sfide in BCL. Sassari e MPH sono 2-2 negli scontri diretti passati con la squadra di casa che vince nel 2021 prima che arrivasse coach Bucchi al posto di Cavina. Nel 2017 la grande impresa del Banco con Pasquini in panchina.

Oggi è un’altra sfida con Ludwigsburg in salute, reduce dal netto successo in casa in campionato contro Rostock, mentre la Dinamo deve trovare il suo equilibrio e reagire dopo il difficile inizio di stagione. Bucchi ha la stessa squadra di Varese con Taylor Smith che debutterà contro Trento, mentre i padroni di casa vogliono centrare un successo che significherebbe provare poi a giocarsi con Atene il primo posto del girone.

Jayvon Graves è il pericolo numero 1 della squadra di coach King, che può schierare sette stranieri in BCL e ha panchina molto lunga. La combo americana viaggia a quasi 20 punti di media in due partite e ha avuto grande impatto nell’inizio di stagione dei tedeschi.

Occhio sul perimetro a due americani pescati dal sommerso che stanno facendo molto bene, l’ex Leiden Desure Buie e la guardia Hammond. Tre trattatori di palla, tre giocatori che attaccano e che producono vantaggi per la squadra a cominciare per gli scarichi di due giocatori interni come l’ex Trapani Childs e il lungo Edigin, giocatore molto atletico.

Molti minuti in BCL per la guardia Lewis che potrebbe partire dalla panchina, così come l’altro americano Silas Melson, King ha tante frecce al suo arco come i due fratelli dell’ex coach John Patrick, ovvero Johannes e Jacob Patrick, che sono la base tedesca del roster insieme al lungo Bahre.

Coach Bucchi: “Affrontiamo una squadra in salute che ha dimostrato di poter essere molto competitiva, noi sappiamo che dobbiamo migliorare e crescere in fretta, ho avuto qualche piccolo segnale dal secondo tempo di Varese, mi auguro che possiamo fare una partita migliore, cercare di crescere soprattutto come squadra. Mi aspetto un passo in avanti, ripartendo dalle piccole cose”.