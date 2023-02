Lussemburgo - Italia: dove vedere la partita in tv e in streaming

La Nazionale Femminile di basket in campo in Lussemburgo nel penultimo impegno di qualificazione ai prossimi Europei. Le Azzurre sono già certe di un posto all'EuroBasket 2023 che si giocherà dal 15 al 25 giugno in Slovenia e Israele. Coach Lardo, che punta a terminare imbattuto il girone, si affida alle big come Zandalasini, ma è privo di Francesca Pan e Silvia Pastrello. Se l'Italia è già qualificata e certa del primo posto nel girone H, il Lussemburgo vanta ancora una piccola speranza di agganciare l'Europeo in extremis: per riuscirci le nostre avversarie di domani devono chiudere i Qualifiers con due vittorie ribaltando peraltro in Slovacchia anche il -20 maturato nella partita di andata. Impresa non semplice. Sono solo tre i precedenti col Lussemburgo, tutti positivi per i nostri colori. Nel 2012 l'Italia si impose a Frosinone e poi a Contern: a novembre 2021 a Faenza l'ultimo incrocio, chiuso 82-48 per le Azzurre con l'esordio con la Senior di Matilde Villa. Così Lino Lardo. "Sono tanti i motivi per i quali queste due partite sono importanti, per noi. Ci teniamo a concludere il girone imbattuti e vogliamo migliorare il nostro Ranking in vista dell'Europeo. Il Lussemburgo è in crescita, a novembre ha giocato due ottime partite reggendo il confronto con la Slovacchia e poi dominando in trasferta la Svizzera. Le loro speranze di qualificazione non sono del tutto tramontate, un motivo in più per approcciare questa partita con attenzione. Come sempre le ragazze si sono presentate al raduno con entusiasmo e di questo siamo molto contenti: affrontiamo gli ultimi due impegni ufficiali prima dell'Europeo, un'occasione preziosa per consolidare mentalità e spirito di gruppo". Domani le Azzurre si sposteranno a Friburgo, dove domenica 12 febbraio (ore 17) è in programma l'ultimo impegno dei Qualifiers: l'8 marzo Lubiana ospiterà il sorteggio dei gironi di EuroBasket Women. Insieme all'Italia sono già qualificate Spagna e Lettonia, insieme ai Paesi ospitanti Israele e Slovenia. Le prime sei squadre dell’Europeo accederanno al torneo Preolimpico, in programma a febbraio 2024 in previsione dei Giochi Olimpici di Parigi.

Lussemburgo - Italia: dove vedere la partita in tv e in streaming

Lussemburgo-Italia, gara delle qualificazioni europee, si gioca oggi alle 19 al National Sports and Culture Centre - d’Coque e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su NOW e skysport.it.